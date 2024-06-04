Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul, Serik Belediyespor'un Durumuyla İlgili Açıklamalarda Bulundu - Son Dakika
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Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul, Serik Belediyespor'un Durumuyla İlgili Açıklamalarda Bulundu

Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul, Serik Belediyespor\'un Durumuyla İlgili Açıklamalarda Bulundu

Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul, TFF 2. Lig'de mücadele eden Serik Belediyespor'un durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Belediye meclisinin toplantısında, takımın satılmasıyla ilgili sorulara cevap veren Kumbul, böyle bir durumun söz konusu olmadığını belirtti. Takımın ligi sondan dördüncü tamamladığını hatırlatan Kumbul, kulübün borçları olduğunu ve finansör bulunması halinde takımın birinci lige çıkabileceğini ifade etti. Ayrıca, kulübün isminin değişmeyeceğini ve maçların Serik İsmail Ogan Stadı'nda oynanacağını söyledi.

04.06.2024 13:25
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Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul, TFF 2. Lig'de mücadele eden Serik Belediye spor'un bundan sonraki durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Belediye meclisinin haziran ayı toplantısı, Kumbul'un başkanlığında yapıldı.

AK Partili Belediye Meclis Üyesi Levent Konur'un Serik Belediyespor'un satılıp satılmadığına ilişkin sorusu üzerine Kumbul, böyle bir durumun söz konusu olmadığını söyledi.

Takımın ligi sondan dördüncü tamamlandığını anımsatan Kumbul, başarılı olabilmesi için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını ifade etti. Belediyenin de borçları bulunduğunu belirten Kumbul, borçları öderken bir yandan da yatırım yapacaklarını, bu durumda kulübün belediyeye artı bir külfet oluşturacağını kaydetti.

Takımda bir yönetim değişikliği düşündüklerini ifade eden Kumbul, şunları söyledi:

"Serik Belediyespor bizim gururumuz. Hiç bir organik bağımız yok ama belediye olarak destekleyeceğiz. Kulübün bir miktar daha borcu var. İyi bir finansör bulursak, bu işten anlayan futbol ehlileri olursa bu takım seneye birinci lige çıkar. İstanbul'dan bir ekip gönüllü oldu, Antalya'dan da bir grup var. Mevcut yönetim ile de gerekli görüşmeleri yaptık. Takımın ismi değişmeyecek, renkleri yeşil-beyaz kalacak, maçlar da Serik İsmail Ogan Stadı'nda oynanacak."

Kumbul, kulüpte sadece finansörü değiştirecek bir çalışma içinde olduklarını kaydetti.

Finansör sözleşmesine de kulübün üçüncü şahıslara verilemeyeceği, başarısız olunduğu takdirde borçsuz bir şekilde görevin bırakılacağı yönünde madde eklediklerini anlatan Kumbul, "Şu anda Antalya'dan bir grupla görüşüyoruz. Takımı Ramazan Karabulut finanse edecek. Kendileri yönetim oluşturacak. Yönetimin tamamı Serikli. Sadece Cenk Doğan arkadaşımız var. Kulüp başkanı olacak. Cenk Doğan, Beşiktaş'ın spor okullarının yetkilisi, okulları var. Futboldan anlayan bir insan." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul, Serik Belediyespor'un Durumuyla İlgili Açıklamalarda Bulundu - Son Dakika

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