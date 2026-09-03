Serik Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı yapıldı, UMKE ve itfaiye de katıldı

Serik Devlet Hastanesinde, 2026 yılı Hastane Afet Planı (HAP) kapsamında yangın tatbikatı yapıldı.

Senaryo gereği hastanenin ikinci katındaki cerrahi serviste yangın çıktı. Yangın alarmının ardından acil anonslar yapılarak personel, hastalar ve hasta yakınları güvenli şekilde tahliye edildi.

Tahliye edilen hastalar ile senaryo gereği dumandan etkilenenlere, acil sağlık ekiplerince ilk müdahale yapıldı.

Tatbikata Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve itfaiye ekipleri de katıldı.

Serik Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Serkan Kurt, tatbikatın İl Sağlık Müdürlüğünün desteğiyle gerçekleştirildiğini söyledi.

Tatbikatların personel ve hastaların olası bir yangında zarar görmemesi, aynı zamanda eksikliklerin tespit edilerek müdahale kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla her yıl düzenli olarak yapıldığını belirten Kurt, "Olumsuz bir durumda gerek personelimizin gerekse hastalarımızın zarar görmemesi adına düzenli olarak her yıl tatbikat gerçekleştiriyoruz. Ayrıca eksikliklerimizi görüp kendimizi geliştiriyoruz." dedi.

Yangında ilk 3 dakikanın çok önemli olduğunu vurgulayan Kurt, bu sürede nasıl hızlı müdahale edilmesi gerektiği konusunda çalışma yaptıklarını dile getirdi.