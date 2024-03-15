Serik Kaymakamı, kimlik kartı ve sürücü belgelerinin değiştirilmesi uyarısında bulundu - Son Dakika
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Serik Kaymakamı, kimlik kartı ve sürücü belgelerinin değiştirilmesi uyarısında bulundu

Serik Kaymakamı, kimlik kartı ve sürücü belgelerinin değiştirilmesi uyarısında bulundu

Serik Kaymakamı Cemal Şahin, kimlik kartı ve sürücü belgelerini değiştirmek isteyenlerin randevu alarak Serik İlçe Nüfus Müdürlüğüne başvurmaları gerektiğini duyurdu. Kimlik kartını değiştirmek isteyen vatandaşların son 6 ay içerisinde çekilmiş biyometrik fotoğrafı yanlarında bulundurmaları ve 130 lira ücret yatırmaları gerektiği belirtildi. Ayrıca, sürücü belgelerinin değiştirme süresinin bu yıl sonunda sona ereceği bilgisi paylaşıldı.

15.03.2024 11:05  Güncelleme: 11:11
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Serik Kaymakamı Cemal Şahin, eski kimlik kartı ve sürücü belgelerinin değiştirilmesi uyarısında bulundu.

Şahin, yaptığı açıklamada, kimlik kartı ve sürücü belgelerini değiştirmek isteyenlerin randevu alarak Serik İlçe Nüfus Müdürlüğüne başvurmaları gerektiğini belirtti.

Şahin, kimlik kartını değiştirmek isteyen vatandaşların son 6 ay içerisinde çekilmiş biyometrik fotoğrafı yanlarında bulundurmaları ve 130 lira ücret yatırmaları gerektiğini kaydetti.

Şahin, sürücü belgelerinin değiştirme süresinin bu yıl sonunda sona ereceği bilgisini verdi.

Kaynak: AA

Cemal Şahin, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Serik Kaymakamı, kimlik kartı ve sürücü belgelerinin değiştirilmesi uyarısında bulundu - Son Dakika

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