Serik'te Eşini Öldüren Kişi İntihar Etti - Son Dakika
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Serik'te Eşini Öldüren Kişi İntihar Etti

Serik\'te Eşini Öldüren Kişi İntihar Etti

Antalya'nın Serik ilçesinde bir kişi, kendisinden ayrılmak isteyen eşini av tüfeğiyle öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. Olayın ardından jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Çiftin ayrılmamaları için daha önce yakınları tarafından ikna edildiği, ancak eşin dün verdiği boşanma dilekçesini geri aldığı belirtildi. Çiftin 2'si kız 3 çocuğu olduğu öğrenildi.

16.04.2024 10:27
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Antalya'nın Serik ilçesinde kendisinden ayrılmak isteyen eşini av tüfeğiyle öldüren kişi, aynı silahla yaşamına son verdi.

Fatih Y. (41) ile eşi Nursel Y. (38) arasında Alacami Mahallesi Gökçepınar yolu mevkisindeki kendilerine ait arazide bulundukları sırada tartışma çıktı. Fatih Y, tartışma sırasında eşini yanında bulunan av tüfeğiyle öldürdükten sonra intihar etti.

Fatih Y'nin intihar etmeden önce telefonla arayarak "Hakkınızı helal edin" dediği yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgeye giden ekipler, çiftin cansız bedenleriyle karşılaştı. İncelemenin ardından cenazeler otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Çiftin ayrılmamaları konusunda daha önce yakınları tarafından ikna edildiği, boşanma dilekçesi veren Nursel Y'nin dün dilekçeyi geri aldığı, bugün için de psikoloğa gitmek için randevu aldıkları belirtildi.

Çiftin 2'si kız 3 çocuğu olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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