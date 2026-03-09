Serik'te "Gönül Sofrasında Birlik ve Beraberlik" programı düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Serik'te "Gönül Sofrasında Birlik ve Beraberlik" programı düzenlendi

Serik\'te "Gönül Sofrasında Birlik ve Beraberlik" programı düzenlendi
09.03.2026 16:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Serik İlçe Başkanlığınca, ramazan ayı dolayısıyla "Gönül Sofrasında Birlik ve Beraberlik" temalı iftar programı düzenlendi.

AK Parti Serik İlçe Başkanlığınca, ramazan ayı dolayısıyla "Gönül Sofrasında Birlik ve Beraberlik" temalı iftar programı düzenlendi.

Fesih Tamince Konferans ve Düğün Salonunda gerçekleştirilen programa, AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, Kemal Çelik, İbrahim Ethem Taş, AK Parti MKYK Üyesi Menderes Türel, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, önceki dönem belediye başkanları, ilçe başkanları, meclis üyeleri ve partililer katıldı.

AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, yaptığı konuşmada, partinin kuruluşundan bu yana beraber yol yürüdükleri dava arkadaşlarını görünce mutlu olduğunu söyledi.

Birlik ve beraberliğin daim olmasını temenni eden Köse, "Rabbim gökyüzünden ay yıldızlı al bayrağımızı indirmesin." ifadesini kullandı.

AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Ethem Taş ise gönül sofrasında iftar açmanın manevi mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik,"Cumhur İttifakı" sayesinde ülkede istikrarın sağlandığını, terörsüz Türkiye yolunda çok büyük adımların atıldığını belirtti.

AK Parti MKYK Üyesi Menderes Türel de gönül sofralarının birliğin beraberliğin pekişmesine vesile olduğunu belirterek, "Orta Doğu, çevremizdeki ülkeler adeta ateş çemberinde, bizler ülkemizde evimizde yastığa başımızı huzur içinde koyabiliyorsak Türkiye'nin ortaya koyduğu dik duruş ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyoner liderliği sayesindedir." diye konuştu.

AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin ise, 25 yıldır AK Parti serüveninin savunma sanayisinde geldiği noktanın önemini vurgulayarak, "Bu bayrağa, bu vatana sahip çıktığımız müddetçe, kardeşliğimizi birliğimizi beraberliğimizi muhafaza ettiğimiz sürece savrulmadan yolumuzu emin adımlarla gittiğimiz sürece liderimizin arkasında dimdik durduğumuz sürece Allah'ın izniyle önümüzde hiçbir engel kalmayacak." dedi.

AK Parti Serik İlçe Başkanı Ahmet Söker ise birlik ve beraberliğin, dayanışmanın en güzel şekilde hissedildiği ramazan ayında, 2 bine yakın vatandaşa ulaştıklarını söyledi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, AK Parti, Güncel, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Serik'te 'Gönül Sofrasında Birlik ve Beraberlik' programı düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Başakşehir’de çocuğu darbeden şüpheli yakalandı Başakşehir'de çocuğu darbeden şüpheli yakalandı
Bir büyükşehire daha hızlı tren geliyor İstanbul ve Ankara’ya direkt bağlantı Bir büyükşehire daha hızlı tren geliyor! İstanbul ve Ankara'ya direkt bağlantı
Görüntüleri paylaştılar BAE İran İHA’sı böyle düşürmüş Görüntüleri paylaştılar! BAE İran İHA'sı böyle düşürmüş
Ukrayna Orta Doğu’ya İran’a karşı dron uzmanları gönderiyor Ukrayna Orta Doğu'ya İran'a karşı dron uzmanları gönderiyor
Uyarıları dinlemeyen yolcu uçaktan kovuldu Uyarıları dinlemeyen yolcu uçaktan kovuldu
ABD ve İsrail savaş uçakları Hürremabad’ı bombaladı ABD ve İsrail savaş uçakları Hürremabad'ı bombaladı

16:37
Liverpool’da deprem Alisson Becker, Galatasaray maçında yok
Liverpool'da deprem! Alisson Becker, Galatasaray maçında yok
15:57
Gaziantep’te düşürülen füze öncesi ABD’nin uyarısı kafa karıştırdı
Gaziantep'te düşürülen füze öncesi ABD'nin uyarısı kafa karıştırdı
15:46
“Kabe’de hacılar“ ilahisi ile dans eden öğrenci Bakan Tekin’e soruldu
"Kabe'de hacılar" ilahisi ile dans eden öğrenci Bakan Tekin'e soruldu
15:28
Füze düşmesi sonrası Türkiye’den İran’a sert tepki
Füze düşmesi sonrası Türkiye'den İran'a sert tepki
14:57
İran’dan atılan füze imha edildi, parçaları Gaziantep’te boş arazilere düştü
İran'dan atılan füze imha edildi, parçaları Gaziantep'te boş arazilere düştü
14:23
Galatasaray’a ağzına geleni sayan taraftarın akıbeti belli oldu
Galatasaray'a ağzına geleni sayan taraftarın akıbeti belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 16:55:29. #7.12#
SON DAKİKA: Serik'te "Gönül Sofrasında Birlik ve Beraberlik" programı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.