Serik\'te Off-Road ve Kamp Etkinliği

Antalya'nın Serik ilçesinde off-road ve kamp etkinliği gerçekleştirildi.

Serik Belediyesinin desteğiyle Boğazkent Mahallesi'ndeki halk plajında düzenlenen etkinlikte, Türkiye genelinden çeşitli markalarda 80 arazi aracı yer aldı.

Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı şenlikte, canlı müzik, kamp ateşi gibi etkinlikler de yapıldı.

Pençe Off-Road Başkanı Muhammed Fazıl Koyuncu, gazetecilere, ilçedeki iç turizmin gelişmesi ve vizyonunun genişlemesi amacıyla etkinliği düzenlediklerini ifade etti.

Etkinlik kapsamında yaptıkları "off-road oyunu"nun bir yarış olmadığını belirten Koyuncu, "Amatörlerin bir araya geldiği, kuralların olduğu parkurda gerçekleştirdiğimiz bir off-road oyunu. Kendi aramızda tatlı bir rekabetle kazasız belasız bitirmeyi hedeflediğimiz maksadı eğlenmek olan bir organizasyon." dedi.