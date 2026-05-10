Serik'te Off-Road ve Kamp Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Serik'te Off-Road ve Kamp Etkinliği

Serik\'te Off-Road ve Kamp Etkinliği
10.05.2026 17:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Serik ilçesinde düzenlenen etkinlikte 80 arazi aracı ile 3 bin kişi bir araya geldi.

Antalya'nın Serik ilçesinde off-road ve kamp etkinliği gerçekleştirildi.

Serik Belediyesinin desteğiyle Boğazkent Mahallesi'ndeki halk plajında düzenlenen etkinlikte, Türkiye genelinden çeşitli markalarda 80 arazi aracı yer aldı.

Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı şenlikte, canlı müzik, kamp ateşi gibi etkinlikler de yapıldı.

Pençe Off-Road Başkanı Muhammed Fazıl Koyuncu, gazetecilere, ilçedeki iç turizmin gelişmesi ve vizyonunun genişlemesi amacıyla etkinliği düzenlediklerini ifade etti.

Etkinlik kapsamında yaptıkları "off-road oyunu"nun bir yarış olmadığını belirten Koyuncu, "Amatörlerin bir araya geldiği, kuralların olduğu parkurda gerçekleştirdiğimiz bir off-road oyunu. Kendi aramızda tatlı bir rekabetle kazasız belasız bitirmeyi hedeflediğimiz maksadı eğlenmek olan bir organizasyon." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Serik'te Off-Road ve Kamp Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu: Genel kurul bir kardeşlik meselesi, bayrak ve milli değerler üzerinden tartışma olmaz KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu: Genel kurul bir kardeşlik meselesi, bayrak ve milli değerler üzerinden tartışma olmaz
Düzce’de rafting yapan kadın akıntıya kapılarak hayatını kaybetti Düzce'de rafting yapan kadın akıntıya kapılarak hayatını kaybetti
Taksicinin boynuna ip geçirip darbettikleri dehşetin arkasından uyuşturucu ticareti çıktı Taksicinin boynuna ip geçirip darbettikleri dehşetin arkasından uyuşturucu ticareti çıktı
Doktorları bile şaşırtan vaka Kabızlık sandı ama karnı burnuna geldi Doktorları bile şaşırtan vaka! Kabızlık sandı ama karnı burnuna geldi
İran saldırıya hazır Devrim Muhafızları hedef alınacak noktaları duyurdu İran saldırıya hazır! Devrim Muhafızları hedef alınacak noktaları duyurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Anneler Günü mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı

17:46
İğne atsanız yere düşmez Batman halkı 1. Lig’e çıkmanın sevincini yaşıyor
İğne atsanız yere düşmez! Batman halkı 1. Lig'e çıkmanın sevincini yaşıyor
17:26
Şampiyon Shakhtar Donetsk Arda Turan Ukrayna’da tarih yazdı
Şampiyon Shakhtar Donetsk! Arda Turan Ukrayna'da tarih yazdı
16:49
Mauro Icardi’den güne damga vuran paylaşım
Mauro Icardi'den güne damga vuran paylaşım
16:36
İBB soruşturmasında Han İnşaat’ın sahibi Orhan Yıldırım gözaltına alındı
İBB soruşturmasında Han İnşaat'ın sahibi Orhan Yıldırım gözaltına alındı
15:52
Belçika Kraliçesi Mathilde, 428 yatırımcıyla birlikte Türkiye’de
Belçika Kraliçesi Mathilde, 428 yatırımcıyla birlikte Türkiye'de
15:32
İran’dan ABD’nin teklifine yanıt Müzakereler savaşın sona erdirilmesine odaklanacak
İran'dan ABD'nin teklifine yanıt! Müzakereler savaşın sona erdirilmesine odaklanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2026 18:06:39. #7.13#
SON DAKİKA: Serik'te Off-Road ve Kamp Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.