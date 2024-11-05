Serik'te Terör Propagandası Gözaltıları - Son Dakika
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Serik'te Terör Propagandası Gözaltıları

Serik\'te Terör Propagandası Gözaltıları

Antalya'nın Serik ilçesinde 3 şüpheli terör propagandası iddiasıyla gözaltına alınıp serbest bırakıldı.

05.11.2024 16:48
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Antalya'nın Serik ilçesinde terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, bazı şüphelilerin sosyal medyadan PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptığını tespit etti.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda E.A, M.S. ve V.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ruhsatsız av tüfeği, boş şarjörler ve dijital materyaller ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: AA

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