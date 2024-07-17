Serinlemek isteyenler Sinekli Yaylası'na akın ediyor - Son Dakika
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Serinlemek isteyenler Sinekli Yaylası'na akın ediyor

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Düzce'de hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte vatandaşlar serinlemek için Sinekli Yaylası'na akın ediyor. Yaz aylarında tercih edilen yaylada hava sıcaklığı 13 ila 20 derece arasında seyrediyor. Yolun zorlu olmasına rağmen vatandaşlar şelaleleri görmek ve serinlemek için bu rotayı tercih ediyor. Sinekli Yaylası, şehir merkezine göre daha serin bir bölge olduğu için yaz aylarında bile polar giyilmesi gerekiyor.

17.07.2024 14:10
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Serinlemek isteyen bu yaylaya koşuyor

DÜZCE - Hava sıcaklıklarının arttığı Düzce'de vatandaşlar serinlemek için Sinekli Yaylası'na çıkıyor.

Hava sıcaklıkları ülke genelinde artışını sürdürürken, Düzce'nin Beyköy beldesine bağlı bulunan Sinekli Yaylası serinlemek isteyenlerin uğrak noktası. Vatandaşların yaz aylarında tercih ettiği yaylada hava sıcaklığının 13 ila 20 derece arasında olduğunu vurgulayan Mehmet Albayrak, "Vatandaşlarımızın ilgisi Sinekli Yaylasına son 2-3 yıldır yoğun. Hem kampçılarımız geliyor, hem de vatandaşlarımız geliyor. Şelalelerimiz var onları görmeye geliyorlar ve bu rotayı kullanıyorlar. Binek araçların biraz zorlanabileceği bir yol var. 10 kilometrelik bir alan var Samandere Şelalesi'ne kadar. Yolumuz pek iyi değil. Burası en sıcak dönemlerde bile akşam 19-20 saatlerinde polar giymek zorundasınız. Biz alıştık, giymesek oluyor ama misafirlerimiz mutlaka polar giyiyorlar. Yaz aylarının sıcağında bile giyiliyor. Şu anda merkez 35 derece ise şehir merkezi burası şu anda 20 derece. Yani burası serin bir yer her zaman serin bir yer" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Düzce, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Serinlemek isteyenler Sinekli Yaylası'na akın ediyor - Son Dakika

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