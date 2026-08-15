Serkan Kurtuluş Türkiye'ye İade Edildi - Son Dakika
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Serkan Kurtuluş Türkiye'ye İade Edildi

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Arjantin'den Türkiye'ye getirilen suç örgütü lideri Serkan Kurtuluş, iade sürecinin ardından teslim alındı.

SERKAN KURTULUŞ ARJANTİN'DEN TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Türkiye'de cinayet, suç örgütü kurma, silahlı yağma ve tehdit başta olmak üzere çok sayıda ağır suçlamayla kırmızı bülten üzerinden aranan Serkan Kurtuluş, yaklaşık 6 yıl süren iade sürecinin ardından Arjantin'den Türkiye'ye getirildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin yoğun gündemine rağmen titizlikle takip ettiği ve ilgili kurumların koordinasyonuyla sonuçlandırılan iade süreci tamamlandı. Kurtuluş'un iadesini engellemek için yaptığı girişimler de sonuç vermedi.

Serkan Kurtuluş hakkındaki uluslararası süreç, Interpol-Europol Daire Başkanlığının yapmış olduğu çalışmalar neticesinde 31 Ekim 2017 tarihinde Kırmızı Bülten yayımlanmasıyla başladı. INTERPOL kanalı üzerinden uluslararası seviyede aranan Kurtuluş, yürütülen çalışmalar sonucunda 11 Haziran 2020 tarihinde Arjantin'de yakalandı ancak yakalama, yıllar sürecek iade sürecinin başlangıcı oldu.

İADE EDİLMEMEK İÇİN HER YOLU DENEDİ

Kurtuluş, Türkiye'ye iadesini engellemek amacıyla Arjantin'de sığınma talebinde bulundu. Talebinin reddedilmesinin ardından da hukuki süreçler nedeniyle iade uzun süre gerçekleştirilemedi. Cezaevinde bulunduğu dönemde açlık grevine de başvuran Kurtuluş'un iadesine ilişkin süreç, Interpol-Europol Daire Başkanlığı tarafından yıllar boyunca yakından takip edildi. Uzun bekleyişin ardından Arjantin makamlarından Kurtuluş'un Türkiye'ye iadesinin onaylandığı haberi gelmesi üzerine INTERPOL-Europol Daire Başkanlığı harekete geçerek Kurtuluş'un Türkiye'ye getirilmesi için uluslararası koordinasyonu başlattı.

BREZİLYA ENGELİ KURUMLARIN ORTAK ÇALIŞMASIYLA AŞILDI

Kurtuluş'un, Arjantin'den Türkiye'ye getirileceği güzergahta Brezilya üzerinden transit geçiş konusunda sorun yaşandı. Interpol-Europol Daire Başkanlığı'nın Brezilya polisiyle kurduğu yakın iş birliği ve güçlü uluslararası iletişim ağı sayesinde Brezilya Interpol biriminin desteği ve Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Brezilya Büyükelçiliği ve Brezilya İçişleri Müşavirliği'nin yoğun katkılarıyla transit geçiş sorunu çözüme kavuşturularak iade operasyonunun devamı sağlandı. Serkan Kurtuluş, 13 Ağustos 2026 tarihinde Arjantin makamlarından görevli Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığı Şube Müdürü'nün ekip liderliğinde İnterpol'de görevli bir komiser, bir polis memuru ve Sağlık Bakanlığı'nın görevlendirdiği bir doktordan oluşan Türk ekibi tarafından teslim alındı. Elebaşı Serkan Kurtuluş, iade sürecini engellemeye yönelik provokasyonlarını yolculuk boyunca sürdürdü.

BREZİLYA'DA 'UÇAKTA BOMBA VAR' DEDİ

Uçağın Brezilya'da beklediği sırada Kurtuluş, İspanyolca olarak uçakta bomba bulunduğuna dair bağırarak uçağın bomba araması için boşaltılmasını sağlamaya çalıştı. Emniyet Genel Müdürlüğü yetkililerinin girişimleri, çete elebaşı Kurtuluş'un bu çabalarını boşa çıkardı. Yaşanan gelişmenin ardından gerekli güvenlik prosedürleri devreye girerken, INTERPOL-Europol Daire Başkanlığı'nın ilgili makamlarla yürüttüğü koordinasyonla sorun aşıldı ve iade operasyonunun devamı sağlandı.

KAÇIŞIN SONU TÜRKİYE OLDU

Görevli Türk ekibinin refakatindeki Serkan Kurtuluş, 14 Ağustos 2026 tarihinde Türkiye'ye getirildi ve İstanbul Havalimanı'nda görevli emniyet personeline teslim edildi.

Kaynak: DHA

Serkan Kurtuluş, Arjantin, Türkiye, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Serkan Kurtuluş Türkiye'ye İade Edildi - Son Dakika

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