Servis Kazasında Kız Çocuğu Öldü: Şoför Yargılanıyor

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 4 Şubat'ta servis aracıyla çarptığı 6 yaşındaki ilkokul öğrencisi kız çocuğunun ölümüne neden olan ve ev hapsinde bulunan şoförünün yargılanmasına devam edildi.

Gebze 12. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki 3. duruşmaya, ev hapsinde bulunan sanık İ.C, katılarak salonda hazır bulundu.

Maktul Ela Tabakoğlu'nun annesi Serpil ve babası Fatih Tabakoğlu ile taraf avukatları da duruşmada yerini aldı.

İ.C, savunmasında, beyanlarını tekrar ettiğini ve aleyhine olan hususları kabul etmediğini söyledi.

Şirkete kayıtlı iki araçları olduğunu ve her okulda bir yedek araç bıraktıklarını belirten İ.C, öğrenciyi arayıp bulamayınca hostesin veliyi aradığını ve diğer servisle okuldan boş olarak başka bir güzergahta bulunan okula geçmek için harekete geçtiklerini kaydetti.

Olay nedeni ile üzülerek aileden baş sağlığı dilediğini savunan İ.C, tahliyesini talep etti.

Baba Fatih Tabakoğlu, sanık tarafının kendilerini rahatsız ettiğini dile getirerek, kızının sanık tarafından kasten öldürüldüğünü düşündüğünü ve bu nedenle sanığın cezalandırılmasını talep etti.

19 Haziran'da tutukluluk hali ev hapsine çevrilen sanığın cezasının aynı şekilde evde devam edilmesine ve tutukluluk halinin reddi ile İstanbul Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesinden beklenen raporun gelmemesi üzerine raporun biran önce oluşturulması kararı alan hakim, duruşmayı erteledi.

Süreç

Gebze ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde 4 Şubat'ta öğrenci taşıyan İ.C. idaresindeki 41 P 3597 plakalı servis aracı, 2232. Sokak'tan 2230. Sokak'a dönerken ilkokul 1. sınıf öğrencisi Ela Tabakoğlu'na çarpmıştı.

Tabakoğlu, sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen kaza yerinde hayatını kaybetmiş, sürücü İ.C. tutuklanmıştı.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, İ.C'nin Karayolları Trafik Kanunu'nun "dönüş kurallarını", Ela Tabakoğlu'nun da "yayaların uyacakları kuralları" ihlal ettiği kaydediliyor.

Bilirkişi raporuna göre İ.C'nin "tali", maktul Ela Tabakoğlu'nun da "asli" kusurlu olduğu aktarılan iddianamede, İ.C'nin "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi ile 3 aydan 3 yıla kadar meslek icrasının yasaklanması ya da sürücü belgesinin geri alınması talep ediliyor.

Öte yandan yeniden hazırlanan bilirkişi raporunda, İ.C. ile ölen çocuğun servis aracına binmesinde sorumluluğu bulunan kişi veya kişilerin "asli kusurlu" olduğu, Ela Tabakoğlu'nun ise kusursuz olduğu belirtildi.