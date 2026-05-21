Servis Şoförünün Yargılanması Devam Ediyor
Servis Şoförünün Yargılanması Devam Ediyor

21.05.2026 19:22
Kocaeli'nde bir çocuğun ölümüne neden olan servis şoförünün duruşması devam etti, tutukluluk hali sürdü.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 4 Şubat'ta servis aracıyla çarptığı 6 yaşındaki ilkokul öğrencisi kız çocuğunun ölümüne neden olan tutuklu servis şoförünün yargılanmasına devam edildi.

Gebze 12. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık İ.C, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Maktul Ela Tabakoğlu'nun annesi Serpil ve babası Fatih Tabakoğlu ile taraf avukatları duruşmada hazır bulundu.

İ.C, savunmasında, beyanlarını tekrar ettiğini ve aleyhine olan hususları kabul etmediğini söyledi.

Kaza ve kaderin Allah'tan geldiğine inandığını belirten İ.C, olayın şokuyla ilk aşamada kendisini ifade edemediğini, ayrıca trafikte seyir halindeyken kimsenin kaza yapacağını bilemediğini, üzüntü yaşadığını kaydetti.

Suçsuz olduğunu savunan İ.C, tahliyesini talep etti.

Baba Fatih Tabakoğlu, sanığın araçta yanındaki kişiyle konuşarak iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymadığını dile getirerek, bu nedenle de tutukluluk halinin devam etmesini talep etti.

Anne Serpil Tabakoğlu, sanığın çocuğuna karşı görevini tam manasıyla yerine getirmediğini belirterek, cezalandırılmasını istedi.

Sanığın tutukluluk halinin devamına ve İstanbul Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesinin raporu ile trafik bilirkişi raporu arasındaki çelişkinin giderilmesi hususunda İstanbul Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi Genişletilmiş Uzmanlar Kurulundan rapor alınmasına karar veren hakim, duruşmayı erteledi.

Süreç

Gebze ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde 4 Şubat'ta öğrenci taşıyan İ.C. idaresindeki 41 P 3597 plakalı servis aracı, 2232. Sokak'tan 2230. Sokak'a dönerken ilkokul 1. sınıf öğrencisi Ela Tabakoğlu'na çarpmıştı.

Tabakoğlu, sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen kaza yerinde hayatını kaybetmiş, sürücü İ.C. tutuklanmıştı.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, İ.C'nin Karayolları Trafik Kanunu'nun "dönüş kurallarını", Ela Tabakoğlu'nun da "yayaların uyacakları kuralları" ihlal ettiği kaydedildi.

Bilirkişi raporuna göre İ.C'nin "tali", maktul Ela Tabakoğlu'nun da "asli" kusurlu olduğu aktarılan iddianamede, İ.C'nin "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi ile 3 aydan 3 yıla kadar meslek icrasının yasaklanması ya da sürücü belgesinin geri alınması talep edildi.

Öte yandan yeniden hazırlanan bilirkişi raporunda, İ.C. ile ölen çocuğun servis aracına binmesinde sorumluluğu bulunan kişi veya kişilerin "asli kusurlu" olduğu, Ela Tabakoğlu'nun ise kusursuz olduğu belirtildi.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Kaza, Son Dakika

