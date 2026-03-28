Sessiz Film Günleri İstanbul'da - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sessiz Film Günleri İstanbul'da

28.03.2026 17:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Modern Sinema, 2-5 Nisan'da erken sinema örnekleriyle canlı müzikli gösterimler sunacak.

İstanbul Modern Sinema, 2-5 Nisan'da "Sessiz Film Günleri" programıyla erken sinemanın farklı estetik ve tematik örneklerini izleyiciyle buluşturacak.

Eye Filmmuseum işbirliği ve Elif Rongen Kaynakçı'nın eş küratörlüğünde hazırlanan programda, canlı müzik eşliğinde gösterimler ve özel sunumlar yer alacak.

Erken sinema dönemine uzanan 13 filmden oluşan seçki emek ve üretim temalarından doğayı soyutlayan avangart çalışmalara, moda dünyasını konu alan yapımlardan sualtı sahneleriyle öne çıkan filmlere kadar geniş bir yelpaze sunuyor.

Programda öne çıkan yapımlar arasında Robert Wiene'nin "Raskolnikov", Mario Peixoto'nun "Limite", Mikhail Kaufman'ın "Baharda" ve Muhsin Ertuğrul'un "Tamilla" filmi bulunuyor.

Ayrıca program kapsamında 7 sessiz film, İtalyan piyanist Andrea Goretti'nin yanı sıra Ekin Fil, Kornelia Binicewicz, Komos grubu, Gonca Varol ile Orhan Deniz ve Onur Başkurt'un canlı müzik performansları eşliğinde gösterilecek.

Programda İran Yeni Dalgası'nın önemli örneklerinden Dariush Mehrjui imzalı "Postacı" filminin Türkiye prömiyeri de gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

İstanbul, Etkinlik, Kültür, Güncel, Sinema, Müzik, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sessiz Film Günleri İstanbul'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2026 17:50:33. #.0.5#
SON DAKİKA: Sessiz Film Günleri İstanbul'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.