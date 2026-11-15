Seul'de 121 yıldır açık olan Gwangjang Pazarı gastronomi tutkunlarını ağırlıyor - Son Dakika
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Seul'de 121 yıldır açık olan Gwangjang Pazarı gastronomi tutkunlarını ağırlıyor

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Seul'de 1905'te kurulan ve 121 yıldır açık kalan Gwangjang Pazarı, yüzlerce tezgahta geleneksel Kore sokak lezzetlerini ziyaretçilerin gözü önünde hazırlıyor. Akşamları yerel halk ve turistlerle dolan pazar, Kore dizileri ve gastronomi belgeselleriyle uluslararası ilgi görüyor.

Güney Kore'nin başkenti Seul'de 121 yıldır açık olan pazar, geleneksel Kore sokak lezzetleri, canlı mutfak gösterileri ve asırlık kültür atmosferiyle dünya gastronomi tutkunlarının odak noktası olmayı sürdürüyor.

Dünyanın en gelişmiş teknoloji kentlerinden Seul'de gökdelenlerin arasında tarihi dokusunu koruyan Gwangjang Pazarı, dev şeffaf çatı kaplamasının altındaki uzun koridorları ve yüzlerce tezgahıyla dikkati çekiyor.

Ziyaretçilerinin hem göz hem de damak zevkine hitap eden pazarı diğerlerinden ayıran en büyük özellik, yemeklerin tamamen ziyaretçilerin gözlerinin önünde hazırlanması.

1905 yılında kurulan pazarın sembolü haline gelen tezgahlarda Güney Koreli kadın esnaf, hamur yoğurup geleneksel el yapımı erişte çorbası olan "kalguksu" hazırlıyor.

Taze kesilen eriştelerle buharda pişirilen etli ve sebzeli dev Kore mantısı olarak bilinen "mandu", gün boyu tezgahlarda hazır bekletiliyor.

Geleneksel Kore lezzetleri

Acı biber sosunda ağır ağır kaynatılan pirinç kekleri "tteokbokki", taze beyaz etli balıkların püre haline getirilip nişasta ve baharatlarla karıştırıldıktan sonra kızartılmasıyla yapılan ve çubuklara dizilen balık kekleri "eomuk", şeffaf erişte ve taze sebzelerle yapılan "japchae" ve kazanlarda buğulanan geleneksel Kore sucuğu "sundae", pazarın en çok tüketilen lezzetleri arasında yer alıyor.

Pazarda sıcak yemeklerin yanı sıra Kore mutfağının zengin garnitür ve kızartma kültürü de geniş yer tutuyor.

Tezgahlarda kuleler halinde sergilenen tatlı patates kızartması "goguma twigim", deniz yosununa sarılı erişte kızartması "gimmali" ve etli köfte kızartması "gogiwanja", hızlı atıştırmalık arayanların ilk tercihi oluyor.

Lezzetlerin yanında sunulan taze sebzeler, marine edilmiş mantarlar, ülkenin simge lezzeti fermente lahana turşusu "kimchi" ve özel baharatlı soslar, tezgahlardaki renk cümbüşünü adeta tamamlıyor.

Akşamları "İğne atsan yere düşmez" kalabalık

Gün boyu hareketliliğin eksik olmadığı pazarda yoğunluk, özellikle akşam saatlerinde zirveye ulaşıyor.

Mesai bitiminin ardından iş stresini atmak isteyen yerel halkın ve şehri keşfe çıkan turistlerin pazara akın etmesiyle tezgahların etrafındaki yoğunluk katlanıyor.

Dumanı tüten açık tezgahların etrafına kurulan uzun ahşap banklar, akşam saatlerinde omuz omuza oturan kalabalıklarla dolup taşıyor.

Farklı kültürlerden insanlar, aynı masayı paylaşarak samimi ve sıcak sosyal etkileşim ortamı oluşturuyor.

Özellikle Kore dizileri, dijital platformlarda yayımlanan gastronomi belgeselleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla uluslararası alanda popülaritesini artıran Gwangjang Pazarı, Seul'e gelen seyahatseverlerin canlı sokak gastronomisini birinci elden deneyimlediği en önemli merkez olmayı sürdürüyor.

Kaynak: AA
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