Seul'de Ramazan Bayramı Coşkusu

21.03.2026 21:23
Güney Kore’nin başkenti Seul'deki Merkez Cami'de binlerce kişi bayram namazı kıldı.

Ramazan Bayramı'nın ilk gününün bugün idrak edildiği Güney Kore'de, başkent Seul'de bulunan Merkez Cami'de binlerce kişi bayram namazını kıldı.

Başkent Seul'ün Yongsan semtinde bulunan Itaewon bölgesindeki Merkez Cami'de, Güney Koreli ve farklı ülkelerden gelen yaklaşık 3 bin Müslüman, Ramazan Bayramı namazı için toplandı.

Camide 3 farklı dilde hutbe verildi.

Bayram namazı ve hutbenin ardından camide bir araya gelen cemaat bayramlaştı.

Namazın bitiminde caminin avlusunda çok sayıda kişi, Filistin bayraklarıyla Filistin'e destek gösterisi yaptı, "Özgür Filistin" sloganları attı.

Güney Kore'de Ramazan Bayramı'nın birinci günü bugün idrak ediliyor.

Kaynak: AA

Süleyman Soylu: 300-400 bin şehit veririz ama Allah’ın izniyle İsrail diye bir memleket kalmaz
İran’dan İsrail’e füze saldırısı Nükleer santralin bulunduğu bölgede şiddetli patlama
İran: Tüm adalarda çocuk katilleri için mezarlar hazırladık
Hürmüz Boğazı’nın açık tutulması için 22 ülkeden “katkıda bulunma“ taahhüdü
Bakan Fidan: İsrail ABD’yi etkileyecek, müzakere seçeneği olası değil
Futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinde katil zanlısı Alaattin Kadayıfçoğlu dahil 8 şüpheli yakalandı
Advertisement
