Sevdalinka UNESCO'ya Eklendi - Son Dakika
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Sevdalinka UNESCO'ya Eklendi

Bosna Hersek'in Sevdalinka şarkıları, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alındı.

04.12.2024 15:46
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Bosna Hersek'in geleneksel sevda şarkılarından oluşan "Sevdalinka", Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne eklendi.

Bosna Hersek'in halk ezgilerini simgeleyen ve bir kişiye, kente veya duyguya olan aşkı anlatan "Sevdalinka"nın UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne dahil edilmesi kapsamında başkent Saraybosna'da basın toplantısı düzenlendi.

Bosna Hersek Federasyonu Kültür ve Spor Bakanı Sanja Vlaisavljevic, bu kararın ülke için önemli bir tarih olduğunu söyledi.

Bosna Hersek Federasyonu Kültür ve Spor Bakan Yardımcısı Mirela Milicevic Secic de Bosna Hersek'in kültürel mirası "Sevdalinka"nın artık dünya kültür mozaiğine de dahil olduğunu belirtti.

Saraybosna Üniversitesi Müzik Akademisinden Tamara Karaca Beljak ise "Sevdalinka"nın tanıtımı için çalışmalarına devam edeceklerini aktardı.

Basın toplantısı kapsamında, bir "Sevdalinka" seslendirildi.

Bosna Hersek'te yüzyıllardır söylenen ve ülke kültürünün önemli bir parçası haline gelen "Sevdalinka" şarkıları daha çok melodik tonda seslendiriliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sevdalinka UNESCO'ya Eklendi - Son Dakika

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