Sevgi Çiçeği Parkı\'na Hulusi Gürpınar İsmi Verildi

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Sevgi Çiçeği Parkı'na Hulusi Gürpınar'ın ismi verildi.
Gölbaşı Belediyesi haziran ayı meclis toplantısında bazı parkların isminin değiştirilmesi gündeme sunuldu.
Bu kapsamda, Sevgi Çiçeği Parkı'na "Hulusi Gürpınar"ın isminin verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.
Belediye Meclis Başkan Vekili Hürriyet Ergezer, oylamaya katılanlara teşekkür etti.
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