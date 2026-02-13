Sevgililer Günü'nde Çiçek Talebi Artıyor - Son Dakika
Sevgililer Günü'nde Çiçek Talebi Artıyor

13.02.2026 11:18
Çukurova'da Sevgililer Günü öncesi çiçek sektöründe hareketlilik yaşanıyor. Üretim arttı.

YAKUP SAĞLAM/MEHMET UMUT BAKAY - Türkiye'nin önemli kesme gül ve salon bitkisi üretim merkezlerinden Çukurova'da, Sevgililer Günü öncesi sektörde hareketlilik yaşanıyor.

Verimli toprakları ve iklimiyle ön plana çıkan tarım merkezlerinden Adana ve Mersin'de, çiçek ve bitki yetiştiricileri, Sevgililer Günü için ürünlerini piyasaya sürüyor.

Bazıları 12 ay, bazıları ise 3 ayda yetiştirilen rengarenk çiçek ve bitkiler, özel günlerinde sevgililere ulaştırılmak için hazırlanıyor.

Seralarda yetişen çiçeklerin bir kısmı yurt dışına gönderilirken bir kısmı da yurt içindeki mezatlarda iç piyasaya sunuluyor.

Gül, orkide, karanfil, lilyum, kazablanka ve çeşitli saksılı ürünlerin rağbet gördüğü mezatlarda, en yüksek fiyat teklifini veren esnaf çiçeği satın alıyor.

"Bu seneki hareketlilikten oldukça memnunuz"

Gardenkoala Genel Koordinatörü Soner Yağ, AA muhabirine, Sevgililer Günü için çiçek talebinin arttığını söyledi.

Sektörde hareketliliğin yaşandığını anlatan Yağ, "Özellikle Sevgililer Günü, sektörümüz açısından en önemli ve talebin en yüksek olduğu dönemlerden biridir. Yoğunluğumuz her zaman üst seviyededir. Bu sene de tıpkı geçen yıldaki gibi yoğunluğumuz oldukça fazla." dedi.

Yağ, özel günlerde talebin fazla olduğu süs bitkilerinin üretimini artırdıklarını belirtti.

Sevgililer Günü için farklı seçenekte çiçeklerin hazır olduğunu ifade eden Yağ, şöyle konuştu:

"Bu seneki hareketlilikten oldukça memnunuz. Yıllık üretimimiz 10 milyon adetin üzerinde. 50'nin üzerinde çiçek çeşidi üretiyoruz, alt türlerle birlikte bunların sayısı 400'ü geçiyor. Şu an yıllık 1,5 milyon orkide üretimimiz var. Yıllık 1,5 milyon olan orkide üretimimizin yaklaşık üçte birlik bölümünü, Sevgililer Günü'nde satıyoruz."

Yağ, ürettikleri ürünleri iç piyasanın yanı sıra Azerbaycan, Özbekistan ve Orta Doğu ülkelerine ihraç ettiklerini belirtti.

"Çiçekçilerde tatlı bir telaş var"

Flora Çiçekçilik Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Mezat Müdürü Barış Ballıkaya da şubat ayının ilk haftasıyla yoğunluklarının arttığını dile getirdi.

Talep yoğunluğundan dolayı birçok ilden mezatlara çiçek ve gül getirttiklerini vurgulayan Ballıkaya, şöyle konuştu:

"Sevgililer Günü haftasıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da çiçekçilerde tatlı bir telaş var. Normal mezatların dışında ekstra bir yoğunluk var. Mezata Hatay, Nevşehir, Niğde, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar ve Mersin'den gelen müşterilerimiz var. Havalar iyi gider, satışlarımız da iyi olursa güzel bir Sevgililer Günü geçirmeyi planlıyoruz."

Mersin Çiçekçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Özdemir ise baharın yaklaşmasıyla çiçek çeşitliliğinin arttığını belirtti.

Taleplere yetişmeye çalıştıklarını ifade eden Özdemir, mezatta şu anda yaklaşık 600 koli çiçeğin Sevgililer Günü dolayısıyla satışa sunulduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

