Sahil Güvenlik Komutanlığı, Muğla'nın Seydikemer ilçesinde meydana gelen su baskınında mahsur kalan 2 kişinin kurtarıldığını bildirdi.
Komutanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, bugün Seydikemer ilçesi Çukurincir mevkisinde meydana gelen su baskınında sera üzerinde mahsur kalan vatandaşlar olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçildiği belirtildi.
Açıklamada, bölgeye Sahil Güvenlik dalış timinin sevk edildiği, mahsur kalan 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu ve kurtarılarak güvenli bölgeye ulaştırıldığı kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Seydikemer'de 2 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?