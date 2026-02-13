Seydikemer'de Eşen Çayı taştı - Son Dakika
Seydikemer'de Eşen Çayı taştı

Seydikemer'de Eşen Çayı taştı
13.02.2026 16:30
Sağanak sonrası Eşen Çayı'nın taşmasıyla tarım arazileri su altında kaldı, 2 kişi kurtarıldı.

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Eşen Çayı taştı. Bölgedeki tarım arazileri ve seralar su altında kalırken, mahsur kalan 2 kişi ekipler tarafından kurtarıldı. Su altında kalan araziler dronla görüntülendi.

İlçede sabah saatlerinden itibaren sağanak etkili oldu. Zaman zaman etkisini arttıran sağanak nedeniyle debisi yükselen Eşen Çayı taşarken, tarım arazileri ve seralar su altında kaldı. Sahil Ceylan Mahallesi'nde taşkını nedeniyle 2 kişinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Yapılan incelemede, taşkın yaşanan Eşen Çayı ile dere yatağı arasındaki bir balık çiftliğinde mahsur kalan 2 kişi, ekiplerin çalışmasıyla kısa sürede kurtarıldı.

Seydikemer Belediye Başkanı Önder Akdenizli, İlçe Kaymakam Vekili Fatih Akkaya, ilçe protokolü ve belediye ekipleriyle birlikte zarar gören alanlarda incelemelerde bulundu. Akdenizli yaptığı açıklamada, "Yoğun yağışların ardından meydana gelen zararları yerinde inceliyoruz. Vatandaşlarımızın güvenliği ve mağduriyetlerin giderilmesi için tüm ekiplerimiz sahada" dedi. Öte yandan, sular altında kalan tarım arazileri dronla görüntülendi.

Bölgede hasar tespit ve temizlik çalışmalarının sürdüğü, yetkililerin vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardığı bildirildi.

Kaynak: DHA

