Seydişehir Belediye Başkanı Ustaoğlu, huzurevinde yaşlılarla bocce oynadı

???????Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla huzurevi ziyareti gerçekleştirdi.

Asım Cengiz Huzurevi'ni ziyaret eden Ustaoğlu, huzurevi sakinleriyle sohbet etti, belediye tarafından huzurevine kazandırılan bocce alanında yaşlılarla maç yaptı.

Ustaoğlu, huzurevi sakinlerinin tecrübeleriyle toplumun hafızası, geçmiş ile gelecek arasında kurulan en kıymetli köprü olduklarını söyledi.

Ziyarette Ustaoğlu'na AK Parti Seydişehir İlçe Başkanı Ramazan Arın da eşlik etti.