Seydişehir Belediye Başkanı Ustaoğlu, huzurevinde yaşlılarla bocce oynadı

Seydişehir Belediye Başkanı Ustaoğlu, huzurevinde yaşlılarla bocce oynadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Asım Cengiz Huzurevi'ni ziyaret etti. Huzurevi sakinleriyle sohbet eden Ustaoğlu, bocce alanında yaşlılarla maç yaptı; yaşlıların toplumun hafızası olduğunu söyledi.
???????Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla huzurevi ziyareti gerçekleştirdi.
Asım Cengiz Huzurevi'ni ziyaret eden Ustaoğlu, huzurevi sakinleriyle sohbet etti, belediye tarafından huzurevine kazandırılan bocce alanında yaşlılarla maç yaptı.
Ustaoğlu, huzurevi sakinlerinin tecrübeleriyle toplumun hafızası, geçmiş ile gelecek arasında kurulan en kıymetli köprü olduklarını söyledi.
Ziyarette Ustaoğlu'na AK Parti Seydişehir İlçe Başkanı Ramazan Arın da eşlik etti.
Kaynak: AA
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