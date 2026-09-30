Seydişehir Belediye Başkanı Ustaoğlu, huzurevinde yaşlılarla bocce oynadı - Son Dakika
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Seydişehir Belediye Başkanı Ustaoğlu, huzurevinde yaşlılarla bocce oynadı

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Seydişehir Belediye Başkanı Ustaoğlu, huzurevinde yaşlılarla bocce oynadı
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Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Asım Cengiz Huzurevi'ni ziyaret etti. Huzurevi sakinleriyle sohbet eden Ustaoğlu, bocce alanında yaşlılarla maç yaptı; yaşlıların toplumun hafızası olduğunu söyledi.

???????Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla huzurevi ziyareti gerçekleştirdi.

Asım Cengiz Huzurevi'ni ziyaret eden Ustaoğlu, huzurevi sakinleriyle sohbet etti, belediye tarafından huzurevine kazandırılan bocce alanında yaşlılarla maç yaptı.

Ustaoğlu, huzurevi sakinlerinin tecrübeleriyle toplumun hafızası, geçmiş ile gelecek arasında kurulan en kıymetli köprü olduklarını söyledi.

Ziyarette Ustaoğlu'na AK Parti Seydişehir İlçe Başkanı Ramazan Arın da eşlik etti.

Kaynak: AA
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