Seydişehir Belediyesi, inşaat ruhsat başvurularını elektronik ortamda almaya başladı

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Seydişehir Belediyesi, inşaat ruhsat başvuru işlemlerini elektronik ortamda yürütmeye başladı.

Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, yaptığı açıklamada, "Hemşerilerimizin işlerini kolaylaştırmak için dijital belediyeciliği önemsiyoruz. Uzun bir çalışmanın ürünü olan bu projeyle vatandaşlar artık belediyeye gitmeden, hızlı, şeffaf ve güvenilir şekilde www.seydisehir. bel.tr adresinde bulunan online hizmetler sekmesinden e-imar linki üzerinden 7/24 istedikleri yerden başvuruda bulunabilecek." ifadesini kullandı.

Ustaoğlu, inşaat ruhsat başvurusu yapılması durumunda evrak ve projelerin de dijital ortamda gönderilebileceğini kaydetti.