Seydişehir Belediyesi, inşaat ruhsat başvurularını elektronik ortamda almaya başladı - Son Dakika
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Seydişehir Belediyesi, inşaat ruhsat başvurularını elektronik ortamda almaya başladı

Seydişehir Belediyesi, inşaat ruhsat başvurularını elektronik ortamda almaya başladı

Seydişehir Belediyesi, inşaat ruhsat başvuru işlemlerini elektronik ortamda yürütmeye başladı. Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, vatandaşların işlerini kolaylaştırmak için dijital belediyeciliği önemsediklerini belirterek, online hizmetler sekmesinden e-imar linki üzerinden 7/24 istedikleri yerden başvuruda bulunabileceklerini söyledi. Başvuru yapılması durumunda evrak ve projelerin de dijital ortamda gönderilebileceği ifade edildi.

03.05.2024 11:45  Güncelleme: 11:47
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Seydişehir Belediyesi, inşaat ruhsat başvuru işlemlerini elektronik ortamda yürütmeye başladı.

Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, yaptığı açıklamada, "Hemşerilerimizin işlerini kolaylaştırmak için dijital belediyeciliği önemsiyoruz. Uzun bir çalışmanın ürünü olan bu projeyle vatandaşlar artık belediyeye gitmeden, hızlı, şeffaf ve güvenilir şekilde www.seydisehir. bel.tr adresinde bulunan online hizmetler sekmesinden e-imar linki üzerinden 7/24 istedikleri yerden başvuruda bulunabilecek." ifadesini kullandı.

Ustaoğlu, inşaat ruhsat başvurusu yapılması durumunda evrak ve projelerin de dijital ortamda gönderilebileceğini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Seydişehir Belediyesi, inşaat ruhsat başvurularını elektronik ortamda almaya başladı - Son Dakika

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