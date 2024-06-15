Seydişehir ilçesinde belediyeye ait canlı hayvan pazarı açıldı.
Açılış, İlçe Müftüsü Adem Bebek'in duasıyla gerçekleşti.
???????Kaymakam Cevdet Bakkal, bayramların mutlulukların yaşandığı, sevgilerin paylaşıldığı günler olduğunu söyledi.
Bakkal, "Vatandaşlar burada aradığı küçükbaş ve büyükbaş hayvanların hepsini rahatça bulabilecek." dedi.
Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, bayramın birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun en üstlere çıktığı önemli günlerden olduğunu kaydetti.
Son Dakika › Güncel › Seydişehir'de Belediyeye Ait Canlı Hayvan Pazarı Açıldı - Son Dakika
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