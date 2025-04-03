Seydişehir'de Bisiklet-Cip Çarpıştı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde elektrikli bisiklet ile cip çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Ramazan A. idaresindeki 42 AOC 739 plakalı cip ile sürücüsü belirlenemeyen elektrikli bisiklet, Hacıseyitali Mahallesi Mevlana Caddesi'nde çarpıştı.
Kaza bisiklette bulunan yabancı uyruklu Hüsam D. ve Muhammed D. yaralandı.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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