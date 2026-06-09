Seydişehir'de Jeotermal Sera Projesi İmza Töreni

Seydişehir Kaymakamlığı, Seydişehir Belediyesi ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen "Seydişehir Jeotermal Akıllı Sera Merkezi Ön Fizibilitesi Projesi" için imza töreni gerçekleştirildi.

Mevlana Kalkınma Ajansı hizmet binasında düzenlenen törene Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ve Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İhsan Bostancı katıldı.

Seydişehir Proje kapsamında hayata geçirilmesi planlanan jeotermal akıllı sera yatırımına ilişkin fizibilite çalışmaları yürütülecek.

Seydişehir'in jeotermal kaynaklarını yüksek katma değerli üretime dönüştürmeyi hedefleyen proje, ilçeyi modern seracılığın yeni merkezlerinden biri haline getirecek yatırım sürecinin ilk adımını oluşturuyor. Yaklaşık bir yıldır sürdürülen arazi tahsis süreçleri, kurum görüşleri ve teknik analiz çalışmalarının ardından önemli bir aşamaya ulaşan proje ile yatırımın yol haritası netleştirilecek.

Tamamlanacak fizibilite çalışmasının ardından hayata geçirilmesi planlanan sera merkezi sayesinde ilçede yıl boyunca üretim yapılması, yeni istihdam alanlarının oluşturulması, tarımsal üretimde verimliliğin artırılması ve Seydişehir'in bölgesel ölçekte jeotermal kaynaklarını yüksek katma değerli tarımsal üretime dönüştüren örnek ilçeler arasında yerini alması hedefleniyor.