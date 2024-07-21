Seydişehir'de Muaythai Süper Ligi 1. Ayak Turnuvası Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Seydişehir'de Muaythai Süper Ligi 1. Ayak Turnuvası Tamamlandı

Seydişehir\'de Muaythai Süper Ligi 1. Ayak Turnuvası Tamamlandı

Türkiye Muaythai Federasyonu ve Seydişehir Belediyesi tarafından düzenlenen Spor Toto Muaythai Süper Ligi 1. Ayak Turnuvası müsabakaları sona erdi. Seydişehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Erhan Topçu, rakibini 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu. 16 sporcunun mücadele ettiği 8 müsabakada, birçok sporcu şampiyonluk elde etti. Kupalarını Türkiye Muay Thai Federasyonu Başkanı ve diğer protokol üyeleri verdi. Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, sporcuların başarılarından mutluluk duyduklarını belirtti ve organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Kaymakam Cevdet Bakkal ise gençlerin barış ve kardeşlik içinde güzel bir müsabaka sergilediğini ifade ederek başarılarının devamını diledi.

21.07.2024 15:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Muaythai Federasyonu ve Seydişehir Belediyesi tarafından organize edilen Spor Toto Muaythai Süper Ligi 1. Ayak Turnuvası müsabakaları tamamlandı.

Seydişehir'de Belediye Meydanı'nda yapılan müsabakalarda, Seydişehir Belediyesi Spor Külubu sporcusu Erhan Topçu, maçta rakibini 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu.

16 sporcunun mücadele ettiği 8 müsabakada, Seyit Ali Arıcı, Yunus Emre Öztürk,Özgür Canel Şengel, İsrafil Güngör, Ekrem Yardımcı, Kübra Kocakuş, Ferizan Gocük, Erhan Topçu şampiyon oldu.

Başarı gösteren sporculara kupalarını Türkiye Muay Thai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, Seydişehir Kaymakamı Cevdet Bakkal, Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ve diğer protokol üyeleri verdi.

Muaythai lig maçlarına ev sahipliği yaptıklarını ifade eden Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, sporcuların başarılarının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Kaymakam Cevdet Bakkal, "Çok güzel bir müsabaka. Gençler barış ve kardeşlik içerisinde bir maç çıkardı. Başarılarının devamını diliyorum." dedi.

Kaynak: AA

Hasan Ustaoğlu, Spor, Turnuva, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Seydişehir'de Muaythai Süper Ligi 1. Ayak Turnuvası Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:59 AK Partili Türkeş’ten sokak hayvanları düzenlenmesine tepki: Bu doğru bir şey değil AK Partili Türkeş'ten sokak hayvanları düzenlenmesine tepki: Bu doğru bir şey değil
14:28 İstanbul’daki Aydos Ormanı’nda yangın çıktı Alevler yerleşim yerlerine doğru ilerliyor İstanbul'daki Aydos Ormanı'nda yangın çıktı! Alevler yerleşim yerlerine doğru ilerliyor
14:00 Ünlü oyuncu Burcu Günay’ın yediği çikolatanın içinden böcek çıktı Ünlü oyuncu Burcu Günay'ın yediği çikolatanın içinden böcek çıktı
12:38 Gabar Dağı’nda petrol arama sahasında sondaj kulesi devrildi Enkaz altındaki 3 işçiden 2’si kurtarıldı Gabar Dağı'nda petrol arama sahasında sondaj kulesi devrildi! Enkaz altındaki 3 işçiden 2'si kurtarıldı
12:13 Emeklilik sistemi değişiyor mu Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama dönemini işaret etti Emeklilik sistemi değişiyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama dönemini işaret etti
14:16 Kimsenin bundan haberi yoktu Alex’ten çok konuşulacak Arda Güler itirafı Kimsenin bundan haberi yoktu! Alex'ten çok konuşulacak Arda Güler itirafı
13:34 Uçak bileti bile hazırdı Galatasaray’ın Doue transferinde pürüz çıktı Uçak bileti bile hazırdı! Galatasaray'ın Doue transferinde pürüz çıktı
12:48 Şehirden kaçmaları yetmedi Ellerinde simitlerle eve dönerken katledildiler Şehirden kaçmaları yetmedi! Ellerinde simitlerle eve dönerken katledildiler
12:35 4 kişilik ailenin bulunduğu araç köprüden göle uçtu Çocuğun cesedi bulundu 4 kişilik ailenin bulunduğu araç köprüden göle uçtu! Çocuğun cesedi bulundu
12:32 Namlusunu doğrulttuğu silah ateş almayınca feci şekilde öldürüldü Namlusunu doğrulttuğu silah ateş almayınca feci şekilde öldürüldü
12:22 Bir daha taraftarların yüzüne bakamaz Sacha Boey’den Galatasaray sorusuna olay yanıt Bir daha taraftarların yüzüne bakamaz! Sacha Boey'den Galatasaray sorusuna olay yanıt
12:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Türkiye’yi hedef alan Yunan bakana tepki: Mehmetçiğin ayak bastığı topraklarda huzur hakim olur Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'yi hedef alan Yunan bakana tepki: Mehmetçiğin ayak bastığı topraklarda huzur hakim olur
11:48 Bayılan simitçi, sağlıkçının ağzından çıkan sözü duyunca intihar için çatıya koştu Bayılan simitçi, sağlıkçının ağzından çıkan sözü duyunca intihar için çatıya koştu
11:45 Liverpool, Barış Alper Yılmaz için 30 milyon euroyu gözden çıkardı Liverpool, Barış Alper Yılmaz için 30 milyon euroyu gözden çıkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2024 15:47:09. #1.13#
SON DAKİKA: Seydişehir'de Muaythai Süper Ligi 1. Ayak Turnuvası Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement