Seydişehir'de Tütün Denetimi

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Seydişehir'deki kafelerde tütün ve tütün mamulleri denetimi yapıldı.

Seydişehir'de halk sağlığını tehlikeye düşüren tütün ürünlerinin kullanımının kapalı alanlarda kontrol altına alınması amacıyla oluşturulan komisyon ile her hafta düzenli olarak işletmelere sıkı denetimler gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda ekipler, kapalı alanlarda tütün mamullerinin içilip içilmediğini kontrol etti.

Kapalı alanlarda tütün içenler ile kaçak nargile kullananlara uyarılarda bulunuldu.