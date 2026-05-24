Seydişehir'de Yangın: Otomobil Kullanılamaz Hale Geldi

Konya'nın Seydişehir ilçesinde çıkan yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
Eski Garaj yakınlarında Tunahan Ölmez'in kullandığı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Sürücü, aracı durdurarak itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.
