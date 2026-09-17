Seydişehir'e mobil ikram aracı kazandırıldı, törenle hizmete girdi - Son Dakika
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Seydişehir'e mobil ikram aracı kazandırıldı, törenle hizmete girdi

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Seydişehir\'e mobil ikram aracı kazandırıldı, törenle hizmete girdi
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde Türk Kızılay Seydişehir Şube Başkanlığı tarafından ilçeye kazandırılan mobil ikram aracı, Belediye Meydanı'nda düzenlenen törenle hizmete girdi.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde Türk Kızılay Seydişehir Şube Başkanlığı tarafından ilçeye kazandırılan mobil ikram aracı, düzenlenen törenle hizmete girdi.

Belediye Meydanı'nda düzenlenen törende konuşan Kaymakam Kadir Akın Gözel, mobil ikram aracının ilçeye kazandırılmasından memnuniyet duyduklarını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu da Kızılay Seydişehir Şubesi'nin önemli çalışmalara imza attığını, aracın ilçe için önemli bir kazanım olduğunu söyledi.

Türk Kızılay Seydişehir Şube Başkanı Mehmet Karyağdı ise aracın sosyal etkinlikler, organizasyonlar ve saha çalışmalarının yanı sıra olası afet veya acil durumlarda ihtiyaç duyulan bölgeye sevk edilerek Kızılay'ın insani yardım çalışmalarına katkı sağlayacağını kaydetti.

Program, dua edilmesi ve açılış kurdelesinin kesilmesiyle sona erdi.

Seydişehir'de okul servislerine denetim

Seydişehir İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ekiplerince ilçede hizmet veren okul servisleri denetlendi.

Ekipler, denetimler kapsamında 35 araç ve şoförü inceledi, trafik güvenliği konusunda eğitim ve bilgilendirme yaptı.

Denetim ve eğitim faaliyetleriyle öğrencilerin güvenli şekilde taşınması ve trafik güvenliğinin artırılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Kaynak: AA
SeydişehirKızılayGüncelKonyaSon Dakika

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