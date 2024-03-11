Seydişehir'e 26 bin metrekarelik arazi üzerine kurulacak yeni Güneş Enerji Sistemi'nin temel atma töreni gerçekleştirildi.
Düzenlenen törende Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, güzel bir işin temel atma törenini gerçekleştirdiklerini ifade ederek, tekrar aday olmayan Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal'a 10 yıl boyunca ilçeye yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.
Törende konuşan, Seydişehir Kaymakamı Cevdet Bakkal da, "Belediyenin öz kaynaklarının geliştirilmesi açısından, maliyetlerin azaltılması açısından önemli bir proje. İnşallah bu bir milat olur ve bundan sonraki süreçte de bu gibi yatırımlar devam eder. Çünkü gelecek bu yatırımlarda. Büyükşehir ve ilçe belediye başkanımıza teşekkür ediyorum." dedi.
AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer ise, "Enerjiyle ilgili yapmış olduğumuz her yatırım çok kıymetli. Konya'mız ve Seydişehir'imiz güneş enerjisi anlamında en verimli şehirlerinden bir tanesi. Biz ülke olarak enerji tedarikimizi çeşitlendirmek mecburiyetindeyiz. Bu manada da temelini attığımız bu yatırım kıymetli. Büyükşehir Belediyemizin tahsis ettiği bu arsada 1 megavatlık yatırımla her yıl 200 bin dolar seviyelerinde Seydişehir'imize bir katkı olacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Konuşmaların ardından Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından arsa tahsisi yapılan, Seydişehir Belediyesi tarafından yapımı üstlenilen 30 milyona mal olacak tesisin temeli dualarla atıldı.
Programa, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Konya Ak Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Hançerli, Cumhur İttifakı Seydişehir Belediye Başkan Adayı Abdulmuttalip Demirel, AK Parti Seydişehir İlçe Başkanı Kemalettin Atalay ve MHP Seydişehir İlçe Başkanı Kadir Kocabaş, muhtarlar ve çeşitli sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.
Son Dakika › Güncel › Seydişehir'e Yeni Güneş Enerji Sistemi Kuruluyor - Son Dakika
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