FETÖ'nün darbe girişiminin 10. yılında Mescid-i Aksa İmamı'ndan Türkiye'ye övgü

Kudüs ve Filistin eski Müftüsü, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, terör örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki başarısız darbe girişiminin 10. yılı münasebetiyle yazılı bir açıklama yaptı.

Şeyh Sabri'nin ofisi tarafından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, bu yıl dönümünün Türkiye halkının vatan savunmasındaki cesaretini hatırlatan önemli bir dönüm noktası olduğunu belirten Sabri, bu zaferin Türkiye'nin istikrarını güçlendirdiğini ve Filistin davasına verilen desteği pekiştirdiğini vurguladı.

Sabri, Türkiye halkının kritik dönemdeki mücadelesine dikkati çekerek, "Türkiye halkı o gece sergilediği direnişle dünyaya, halkların askeri güçle desteklenen zulmü dahi yenebileceğini göstermiştir. Zulüm, sahip olduğu imkanlar ne kadar büyük olursa olsun, hak karşısında zayıf kalmaya mahkumdur. Dolayısıyla, Türkiye 15 Temmuz 2016'da zulmü yendi." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Filistin halkının haklı davasına ve Mescid-i Aksa'nın İslami kimliğinin korunmasına yönelik tavizsiz tutumunu takdirle karşıladıklarının altını çizen Sabri, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin bu badireyi atlatması, dünyadaki iyiliğin korunması anlamına gelmiştir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin basiretli yönetimine, hükümetine ve Filistin dostu Türk halkına teşekkür ediyorum. Filistin halkı, kendi vatanında ayakta kalmayı ve egemenliğini korumayı başaran her halkın başarısını sevinçle karşılar."

Sabri, darbe girişimi gecesi Filistin'de yaşanan derin endişeyi ve dayanışmaya ilişkin anları şu sözlerle aktardı:

"O gece Türkiye'de yaşanan gelişmeler nedeniyle büyük endişe duyduk. Sabaha kadar teheccüd namazları kılarak Allah'tan Türkiye'yi korumasını niyaz ettik. Başarısızlık haberinin ulaşmasının ardından ise Kudüs'te büyük bir sevinç yaşandı, halk sokaklara dökülerek bu zaferi kendi zaferiymiş gibi coşkuyla kutladı."

Türkiye'nin İslam dünyası ve mazlumlar için taşıdığı stratejik öneme işaret eden Sabri, "Türkiye, dünyada milyonlarca mazluma kucak açan, nerede zulüm varsa yardım eli uzatan bir ülkedir. Türk halkı Filistin'e destek meydanlarını bugüne kadar hiç terk etmedi. İki halk arasındaki köklü ve tarihi bağlar her zaman en güçlü şekilde kalacaktır." ifadelerine yer verdi.