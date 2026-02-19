Seyhan Barajı'ndan Su Tahliyesi Yapılacak

Adana'da yağışlar nedeniyle seviyesi yükselen Seyhan Barajı'ndan su tahliyesi yapılacağı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle Seyhan Barajı'na gelen su akımlarında artış meydana geldiği belirtildi.

Barajda kontrollü olarak su tahliye işlemlerinin yapılacağı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tahliye süresince Seyhan Nehri'nin su seviyesinde artış yaşanacağından, nehir yatağı ve çevresinde bulunan yerleşim birimlerinde, tarım alanlarında ve iş yerlerinde gerekli tedbirlerin alınması büyük önem arz etmektedir. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından nehir yatağına yaklaşmamaları, su seviyesindeki ani yükselmelere karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."