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(ADANA) - Seyhan Belediyesi'nin yaz spor okullarına kayıtlar başladı. Başkan Oya Tekin, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı 1 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek olan yaz spor okullarımızda buluşmaya davet ediyorum" dedi.

Bu yıl 10 tesiste ve 14 farklı branşta, 7-14 yaş aralığında binlerce çocuğa ücretsiz eğitim verilecek Seyhan Belediyesi yaz spor okullarına kayıtlar başladı. Yaz spor okullarındaki amacın, çocuklara spor bilincini aşılamak, yaz döneminde vakitlerini daha verimli geçirebilmelerini sağlamak ve kötü alışkanlıklara yönelmelerinin önüne geçmek olduğunu belirten Başkan Tekin, şunları söyledi:

"Bu nedenle, spor bizim için çok önemli bir hizmet ağı. Bu yaz, binlerce çocuğumuzun güvenli ortamlarda, deneyimli antrenörler eşliğinde spor eğitimi almalarını sağlayacağız. Ailelerimize de, bu konuda önemli görev düşüyor. Çocuklarını spor yapmaya teşvik etmelerini istiyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı 1 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek olan yaz spor okullarımızda buluşmaya davet ediyorum."

Tekin, yaz spor okulları ile ilgili detaylı bilgi almak isteyenlerin Spor İşleri Müdürlüğü'nün 0 539 776 33 27 numaralı telefonuyla iletişime geçebileceğini sözlerine ekledi.