Seyhan Belediyespor U-14 Takımından Belediye Başkanı Tekin'e Ziyaret

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(ADANA) - U-14 Ligi'nde il birincisi olan Seyhan Belediye spor Kulübü futbol takımı, Belediye Başkanı Oya Tekin'i ziyaret etti. Mavi-beyazlı ekibin futbolcuları, destekleri dolayısıyla Tekin'e teşekkür edip şampiyonluk kupasını armağan etti.

Adana birincisi olan ve Türkiye Şampiyonası'nda Adana'yı temsil edecek Seyhan Belediyespor U-14 yaş futbol takımı, Başkan Tekin'i ziyaret ederek şampiyonluk kupasını kendisine armağan etti. Gençlerin başarısı ile gurur duyduklarını dile getiren Başkan Tekin, teknik heyet ve futbolcuları kutlayıp başarılarının devamını diledi.

"İlçemizde sporun yaygınlaşması için desteğimizi esirgemeyeceğiz"

Başkan Tekin, "Spora ve sporcuya büyük önem vermekteyiz. Kötü alışkanlıkların önüne geçmekte spor önemli. İlçemizde sporun daha çok yaygınlaşması için imkanlar dahilinde desteğimizi esirgemeyeceğiz. Adana şampiyonu olan gençlerimizin ziyareti ve şampiyonluk kupasını armağan etmeleri bizleri son derece mutlu etti. Başarılarından dolayı kutluyorum. Mavi-beyazlı ekibimize ve ilimizi Türkiye Şampiyonası'nda temsil edecek olan tüm takımlarımıza başarılar diliyorum" diye konuştu.