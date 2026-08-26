Şeytantepe Belgeseline Soruşturma - Son Dakika
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Şeytantepe Belgeseline Soruşturma

Şeytantepe Belgeseline Soruşturma
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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Şeytantepe' belgeseli hakkında adli soruşturma başlattı.

(ANKARA) - Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ve JASAT'ın başvurusu üzerine "Şeytantepe" adlı belgesel hakkında, Narin Güran soruşturması ile kovuşturma süreçlerini itibarsızlaştırmaya yönelik faaliyetlerde bulunulduğu iddiasıyla adli soruşturma başlattı.

Edinilen bilgiye göre Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) başvurusu üzerine "Şeytantepe" adlı belgesel hakkında adli soruşturma başlattı.

Soruşturmanın, Narin Güran soruşturması ve kovuşturma süreçlerini itibarsızlaştırmaya yönelik faaliyetlerde bulunulduğu iddiasıyla başlatıldığı bildirildi.

Soruşturma kapsamında belgeselin çekim, yapım ve finansman süreçlerinde rol alan kişiler ile bu kişiler arasındaki para hareketlerinin incelemeye alındığı, kesinleşmiş yargı kararını, soruşturmada görev alan jandarma personelini ve adli makamları hedef alan faaliyetlerin bağlantılarının araştırıldığı belirtildi.

Kaynak: ANKA

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şeytantepe Belgeseline Soruşturma - Son Dakika

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