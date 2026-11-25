Samsun'un Atakum ilçesinde seyyar satıcıyı darbeden kişi gözaltına alındı.

Seyyar satıcılık yapan A.G. (34), Atakent Mahallesi 3130 Sokak'ta 2 gün önce tanımadığı bir kişinin kendisini darbettiğini, yere düştüğü sırada başını kaldırıma çarptığını belirterek şikayetçi oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışmada şüphelinin E.B. (23) olduğunu belirledi.

Ekipler, şüpheliyi İlkadım ilçesinde gözaltına aldı.

Öte yandan, zanlının seyyar satıcıyı darbettiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, bir kahvehanenin önünde bisikletiyle bekleyen A.G'yi yanına gelen E.B'nin darbettiği, A.G'nin yere düştüğü anlar yer alıyor.