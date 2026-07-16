Seyyit Kutbettin Mezarlığı'ndaki Restorasyon Devam Ediyor - Son Dakika
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Seyyit Kutbettin Mezarlığı'ndaki Restorasyon Devam Ediyor

Seyyit Kutbettin Mezarlığı\'ndaki Restorasyon Devam Ediyor
16.07.2026 16:41
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Samsun Büyükşehir Belediyesi, tarihi mezar taşlarının korunması için restorasyon çalışmalarını sürdürmekte.

Samsun Büyükşehir Belediyesinin Seyyit Kutbettin Mezarlığındaki restorasyon ve koruma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla çalışmalarını sürdüren Samsun Büyükşehir Belediyesi, Seyyit Kutbettin Mezarlığında tarihi mezar taşlarının korunmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Seyyit Kutbettin Mezarlığında bulunan ve herhangi bir mezara ait olmayan tarihi mezar taşlarının uygun alanda muhafaza edilmesi, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun kararı doğrultusunda gerçekleştirildi.

Alınan karar kapsamında mezar taşları tek tek belgelenerek mezarlık içerisinde oluşturulan koruma alanında muhafaza altına alındı. Mezar taşlarının temizlik, belgeleme ve numaralandırma işlemleri ekipler tarafından titizlikle yürütülüyor.

Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanan proje doğrultusunda ise tarihi mezar taşlarının yeniden gün yüzüne çıkarılarak ziyaretçilere sunulması hedefleniyor.

Projeye göre tarihi mezar taşları, mezarlık içerisindeki mevcut yürüyüş yollarının çevresinde oluşturulacak özel kaideler üzerine yerleştirilerek hem korunacak hem de ziyaretçilerin inceleyebileceği şekilde sergilenecek.

Kaynak: AA

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Kültür Sanat, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Seyyit Kutbettin Mezarlığı'ndaki Restorasyon Devam Ediyor - Son Dakika

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