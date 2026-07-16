Sezaryenle Doğum Sonrası Ölümde Doktor Tutuklandı

Şanlıurfa'da özel bir hastanede sezaryenle doğum yaptıktan sonra fenalaşarak yaşamını yitiren kadının ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan kadın hastalıkları ve doğum uzmanı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Edanur Y., kentteki özel bir hastanede sezaryenle doğum yaptıktan sonra fenalaştı.

İlk müdahalenin ardından durumu ağırlaşan Edanur Y., Harran Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedavi altına alınan kadın, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Edanur Y'nin yakınlarının şikayeti üzerine Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan özel hastanenin kadın hastalıkları ve doğum uzmanı M.Z.D, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada, dünyaya gelen bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.