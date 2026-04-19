Sezgin Tanrıkulu'ndan, Adalet Bakanı Gürlek'e: "12. Yargı Paketi Kapsamında İnfaz Düzenlemesine Neden Yer Verilmemiştir?"

19.04.2026 11:01
(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e, "12. Yargı Paketi kapsamında infaz düzenlemesine neden yer verilmemiştir? Bu konuda bir çalışma yapılmış mıdır? Yapıldıysa neden yasalaşmamıştır" diye sordu.

Sezgin Tanrıkulu, Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından cevaplandırılması istemiyle TBMM Başkanlığına soru önergesi verdi. Tanrıkulu, önergesinde şu ifadeleri kullandı:

"Son dönemde kamuoyunda '12. Yargı Paketi' olarak bilinen düzenlemeye ilişkin tartışmalar devam etmektedir. Sayın Bakan tarafından yapılan açıklamalarda, söz konusu pakette infaz düzenlemesine yer verilmediği ifade edilmiştir. Öte yandan, ilgili komisyonun ilk toplantısında siyasi partiler arasında, adil ve eşitlikçi bir infaz yasasının hazırlanması gerektiği, çatışma ve şiddet olaylarında hayatını kaybeden yurttaşların yakınları ile gazilerin özlük hakları, tedavi giderleri ve ekonomik koşullarına ilişkin iyileştirme yapılması gerektiği hususlarında görüş birliği sağlandığı tutanaklara yansımıştır. Ancak bu iki önemli konuda herhangi bir yasal düzenlemenin hayata geçirilmediği görülmektedir. Ayrıca Sayın Bakan'ın 'biz saraya gönderdik' şeklindeki ifadesi, yasama sürecinin işleyişine ilişkin Anayasal ilkeler bakımından tartışma yaratmıştır."

Bakan Gürlek'e şu soruları yöneltti:

"12. Yargı Paketi kapsamında infaz düzenlemesine neden yer verilmemiştir? Bu konuda bir çalışma yapılmış mıdır? Yapıldıysa neden yasalaşmamıştır? Komisyon çalışmalarında siyasi partiler arasında mutabakata varıldığı ifade edilen 'adil infaz yasası'na ilişkin Bakanlığınızın somut bir hazırlığı bulunmakta mıdır?"

İnfazda eşitliği sağlayacak, idarenin takdir yetkisini sınırlayacak ve yargı güvencesini güçlendirecek bir düzenleme yapılması planlanmakta mıdır? Şehit yakınları ve gazilerin ekonomik ve sosyal haklarının iyileştirilmesine yönelik olarak Bakanlığınızın yürüttüğü bir çalışma var mıdır? Bu konuda neden bir yasal düzenleme yapılmamıştır?

Sayın Bakan tarafından ifade edilen 'saraya gönderme' ifadesiyle kastedilen süreç nedir? Bakanlığınızın hazırladığı yasa taslakları hangi usulle ve hangi mercilere iletilmektedir? Yasa yapma yetkisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ait olduğu dikkate alındığında, yürütme organının yasa hazırlama sürecindeki rolü Anayasal çerçevede nasıl tanımlanmaktadır? 12. Yargı Paketi dışında, infaz sistemine ilişkin yeni bir düzenlemenin yakın dönemde Meclis gündemine getirilmesi planlanmakta mıdır?"

Kaynak: ANKA

