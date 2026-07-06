Şezlong Tartışmasında Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şezlong Tartışmasında Gözaltı

06.07.2026 06:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Seferihisar'da şezlong yeri yüzünden çıkan tartışmada bir kişi gözaltına alındı.

ADALET Bakanlığı, İzmir'in Seferihisar ilçesinde şezlong yeri yüzünden çıkan tartışmada bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "03.07.2026 tarihinde saat 18.00 sıralarında, İzmir ili Seferihisar ilçesi Mersinalanı Mahallesi'nde bulunan bir plajda meydana gelen olayla ilgili olarak; A.A. isimli şahsın, İ.A. isimli şahıs ile şezlong yeri nedeniyle yaşanan tartışma sırasında hakarete maruz kaldığını beyan etmesi üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır. Yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli İ.K. hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 122'nci maddesinde düzenlenen Nefret ve Ayrımcılık suçu kapsamında işlem yapılmış olup, şüpheli gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili adli tahkikat titizlikle sürdürülmektedir." denildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şezlong Tartışmasında Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş’ta dev çöp konteyneri sel sularına kapılıp sürüklendi Beşiktaş'ta dev çöp konteyneri sel sularına kapılıp sürüklendi
Kontrollü yıkımda bitişikteki binaya hasar verildi: Geldim, banyo yerinde yok Kontrollü yıkımda bitişikteki binaya hasar verildi: Geldim, banyo yerinde yok
Ringe çıkmadan tarih yazdı: Milli sporcu Kadir Yıldırım maç yapmadan 32. kez şampiyon oldu Ringe çıkmadan tarih yazdı: Milli sporcu Kadir Yıldırım maç yapmadan 32. kez şampiyon oldu
Malatya’da Orman Yangınına Müdahale Malatya'da Orman Yangınına Müdahale
Kızılırmak’ta akıntıya kapılan çocuğunu kurtarmaya çalışan baba, suda kayboldu Kızılırmak'ta akıntıya kapılan çocuğunu kurtarmaya çalışan baba, suda kayboldu
Üsküdar’da park halindeki otomobilde ölü bulundu Üsküdar'da park halindeki otomobilde ölü bulundu

06:49
Deniz Göktaş kaçmayı düşündü mü Görüşme sonrası Özgür Özel açıkladı
Deniz Göktaş kaçmayı düşündü mü? Görüşme sonrası Özgür Özel açıkladı
06:09
Bu maça yürek dayanmaz 5 gol, 1 kırmızı kart ve kazanan İngiltere
Bu maça yürek dayanmaz! 5 gol, 1 kırmızı kart ve kazanan İngiltere
06:08
Türk tiyatrosunun usta ismi Zihni Göktay hayatını kaybetti
Türk tiyatrosunun usta ismi Zihni Göktay hayatını kaybetti
05:01
Gece yarısı Kiev’e füze yağdı 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Gece yarısı Kiev'e füze yağdı! 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
00:58
Bu adam insan değil Haaland Brezilya’nın hayallerini yıktı
Bu adam insan değil! Haaland Brezilya'nın hayallerini yıktı
23:28
Plajda başörtülü anne ile kızına sözlü saldırıda bulunan kadın gözaltına alındı
Plajda başörtülü anne ile kızına sözlü saldırıda bulunan kadın gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2026 07:06:30. #7.13#
SON DAKİKA: Şezlong Tartışmasında Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.