SGB Başkanı Müjdat Çetin ve yönetim kurulu üyeleri Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu'yu ziyaret etti - Son Dakika
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SGB Başkanı Müjdat Çetin ve yönetim kurulu üyeleri Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu'yu ziyaret etti

SGB Başkanı Müjdat Çetin ve yönetim kurulu üyeleri Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu\'yu ziyaret etti

Sakarya Gazeteciler Birliği (SGB) Başkanı Müjdat Çetin ve yönetim kurulu üyeleri, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu'yu ziyaret etti. Işıksu, ziyaretten dolayı teşekkür ederek, çalışmaları hakkında bilgi verdi. Çetin ise Işıksu'yu tebrik ederek, yeni dönemde de önemli çalışmalara imza atacağına inandığını belirtti. Işıksu, Ada Hayat Projesi ve doğal gaz çalışmaları hakkında da bilgi verdi.

08.05.2024 14:45  Güncelleme: 15:03
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Sakarya Gazeteciler Birliği (SGB) Başkanı Müjdat Çetin, Onursal Başkan Zeki Aydıntepe ve yönetim kurulu üyeleri, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu'yu ziyaret etti.

Çetin ve beraberindekileri makamında ağırlayan Işıksu, ziyaretten dolayı teşekkür ederek, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ziyarette konuşan Çetin, yeniden Belediye Başkanı seçilmesi dolayısıyla Işıksu'yu tebrik etti.

Işıksu'nun yeni dönemde de önemli çalışmalara imza atacağına inandığını aktaran Çetin, "Sakarya basını olarak çalışmaları yakından takip ediyoruz ve şehrimiz yararına olacak her projeyi canıgönülden desteklediğimiz gibi eleştirilerimiz de şehir adına yapıcı yönde olacaktır." ifadesini kullandı.

SGB heyetini ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirten Işıksu da basının kendileri için değerli olduğunu kaydetti.

Yoğun bir seçim sürecinin geride kaldığını aktararak, kendilerine bu yetkiyi yeniden veren hemşehrilerine teşekkür eden Işıksu, Adapazarı'nın hizmetinde olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Işıksu, Ada Hayat Projesi'nden bahsederek, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki yıl Ada Hayat Projesi'nin kiremitlerini inşallah hep birlikte göreceğiz. Şu anda inşaatın en zor kısmı, yani temel güçlendirme kapsamındaki çalışmaları tamamlandı. Kısa bir süre içerisinde temellerin üzerinde inşaatın yükseldiğini herkes görecek. İlçemizde kentsel dönüşüme örnek olan bu projemizi sürdürürken Adapazarı katlı pazar yerindeki dönüşüm için de istişarelerimiz devam ediyor. Bununla ilgili esnafımızın temsilcisi dernek ve odaların başkanlarının yanında yer sahipleriyle görüşmeler yapacağız."

Diğer çalışmalarına da değinen Işıksu, 15 mahallenin doğal gaza kavuşmasına yönelik çalışmaların da son aşamaya geldiğini ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel SGB Başkanı Müjdat Çetin ve yönetim kurulu üyeleri Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu'yu ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: SGB Başkanı Müjdat Çetin ve yönetim kurulu üyeleri Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu'yu ziyaret etti - Son Dakika
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