SGK'dan 'Yenidoğan Çetesi' İncelemesi - Son Dakika
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SGK'dan 'Yenidoğan Çetesi' İncelemesi

SGK, 'yenidoğan çetesi' soruşturmasında sözleşmeli hastaneleri incelemeye başladı.

19.10.2024 10:27
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(ANKARA) - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), "yenidoğan çetesi" soruşturmasında adı geçen hastanelerden SGK ile sözleşmesi bulunanlara yönelik incelemenin 3 başmüfettiş ve 3 müfettişle yürütüldüğünü bildirdi.

SGK, "yenidoğan çetesi"ne yönelik yazılı açıklama yaptı. SGK'nın açıklaması şöyle:

"Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 24.11.2023 tarihindeki talebi üzerine kamuoyunda 'yenidoğan çetesi' olarak gündeme gelen konuyla ilgili 29.11.2023 tarihinde inceleme kurumumuzca başlatılmıştır. Savcılığın soruşturma yaptığı hastanelerden SGK sözleşmesi bulunan hastanelere yönelik gerekli incelemeler 3 başmüfettiş ile 3 müfettişimiz tarafından titizlikle yürütülmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu olarak mevzuatımız çerçevesinde anlaşmamız olan hastaneleri yalnızca fatura ve mali yönden denetlemekteyiz."

Kaynak: ANKA

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