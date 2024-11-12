SGK Denetimlerinde 1.6 Milyar Ceza

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(ANKARA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aracılığıyla 2024 Ocak - 2024 Ekim aylarında 100 bin 500 iş yerinde yapılan denetimlerde, 1 milyar 609 milyon 466 bin 742 lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Bakan Işıkhan, X hesabından yaptığı açıklamada, "Çalışan haklarının korunması, iş hayatının sürdürülebilirliği ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi amacıyla çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla iş yerlerine denetimler yaparak hak ihlallerinin önüne geçiyoruz. Unutulmamalıdır ki sosyal güvenlik haklarının korunması güvenli çalışma hayatının teminatıdır" dedi.

Işıkhan, iş yerlerine yapılan denetimlerle hak ihlallerinin önüne geçildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"2024/Ocak-Ekim döneminde; 100 bin 500 iş yeri denetlendi. Bin 713 sahte iş yeri tespit edildi. 17 bin 284 kayıt dışı çalışan tespit edildi. 67 bin 398 sahte sigortalı tespit edildi. 1 milyar 609 milyon 466 bin 742 lira idari para cezası uygulandı."