SGK ve BAĞKUR Emeklilerine 2024 Yılında Yüzde 49.25 Zam Yapılacak

SGK ve BAĞKUR emeklilerinin maaşlarına 2024 yılının ilk altı ayında yüzde 49.25 zam yapılmasını öngören düzenleme TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülüyor. Teklifin 7. SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2024 yılının ilk altı ayı için yüzde 37,57 artışa yüzde 5 daha zam verilerek yüzde 42.57'ye çıkarılmasını öngören düzenlemede değişiklik yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamaları doğrultusunda maddede önergeyle yapılan değişiklikle SGK ve BAĞKUR emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam oranı yüzde 49.25'e çıkarıldı. AKP ve CHP tarafından verilen iki ayrı önerge birleştirilerek görüşüldü ve kabul edildi.

Yapılan düzenlemeyle, SGK ve BAĞKUR emeklilerine yapılacak altı aylık zam oranı memur ve memur emeklileriyle aynı düzeye çıkarılmış oldu. Zamlar ocak ayından itibaren geçerli olacak.