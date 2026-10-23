Shamonda virüsü Fransa'da ilk kez bir insanda görüldü, DSÖ ölümü inceliyor - Son Dakika
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Shamonda virüsü Fransa'da ilk kez bir insanda görüldü, DSÖ ölümü inceliyor

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DSÖ Sözcüsü Christian Lindmeier, Fransa'daki ilk Shamonda insan vakasında kişinin ölmesi üzerine araştırmaların sürdüğünü ve Fransız yetkililerle iletişimde olduklarını bildirdi. Lindmeier, virüsün daha önce insanlarda görülmediğini ve münferit kalmasının beklendiğini belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Christian Lindmeier, Fransa'da bugüne kadar hayvanlarda görülen Shamonda virüsünün ilk kez bulaştığı kişinin ölmesi üzerine araştırmaları sürdürdüklerini, halk sağlığına yönelik potansiyel riskler hakkında veri toplayan Fransız yetkililerle iletişim halinde olduklarını bildirdi.

Lindmeier, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında AA muhabirinin, "Fransa'da, bugüne kadar hayvanlarda görülen Shamonda virüsünün ilk insan vakası olan kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Bu virüsle ilgili son durum nedir? Ne kadar tehlikeli bir virüsle karşı karşıyayız? Bu konuda DSÖ ile Fransa'da sağlık otoritelerinin teması sürüyor mu?" sorusunu yazılı yanıtladı.

Fransa'nın Uluslararası Sağlık Tüzüğü kapsamında bu vakayı DSÖ'ye bildirdiğini kaydeden Lindmeier, "DSÖ, durumu yakından takip etmekte ve Uluslararası Sağlık Tüzüğü kanalıyla ülkelerle, ayrıca hayvan sağlığı alanındaki ortakları olan BM Dünya Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (WOAH) ile bilgi paylaşımında bulunuyor. DSÖ, Shamonda virüsü hastalığının belgelenmiş bu ilk insan vakasını daha iyi anlamak amacıyla enfeksiyon kaynağı, olası bulaşma yolları ve halk sağlığına yönelik potansiyel riskler hakkında veri toplayan Fransız yetkililerle iletişim halinde." dedi.

Lindmeier, Shamonda virüsü enfeksiyonunun daha önce insanlarda tespit edilmediğini, bunun belgelenmiş ilk insan vakası olduğunu hatırlatarak, "Genel olarak insanlar, özellikle sıcak ve nemli mevsimlerde dışarıdayken sinek ve diğer böceklerin ısırmasına karşı cilde uygulanan 'böcek uzaklaştırıcılar' kullanarak veya cildi örten kıyafetler giyerek kendilerini korumaya yönelik önlemler alabilir." önerisinde bulundu.

DSÖ'nün Shamonda'ya karşı henüz resmi bir risk değerlendirmesi yapmadığının altını çizen Lindmeier, mevcut bilgilere ve yakından ilişkili virüslerin bulaşma biçimlerine dair verilere dayanarak, bunun münferit bir insan vakası olduğu ve şu an için daha geniş çaplı bir yayılıma yol açmasının beklenmediğinin söylenebileceğini aktardı.

Lindmeier, sinekler aracılığıyla bulaşan virüslerin yayılma potansiyelinin yılın daha serin aylarında genellikle azaldığını vurguladı.

Fransız yetkililerin, ülkenin doğusunda yaşayan bir kişide ilk kez Shamonda virüsü enfeksiyonu vakası bildirdiğine işaret eden Lindmeier, "Fransız yetkililere göre, hastada Shamonda virüsüyle bağlantılı olduğu düşünülen serebral (beyinle ilgili) komplikasyonlar gelişti. Yine yetkililerin belirttiğine göre, hastanın bağışıklık sistemi baskılanmış durumdaydı, bu da kişiyi enfeksiyona ve hastalığın ağır seyretmesine karşı daha savunmasız hale getirmiş olabilir. Hasta, Shamonda virüsünün hayvanlar arasında dolaşımda olduğu ve 'Culicoides' cinsi sineklerin de bulunduğu bir bölgede bulunmuştur. Olası bulaşma yolları halen araştırılıyor." diye konuştu.

Lyon kentinde bir hastanede tedavi gören hastada tespit edilmişti

Fransa Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ay başında Lyon kentinde bir hastanede tedavi gören hastada Shamonda virüsü enfeksiyonu tespit edildiği belirtilmişti.

Açıklamada, virüsün bugüne kadar insanlara bulaşmadığının kabul edildiği ve Lyon'daki vakanın ???????virüsün "bir insanda ilk kez tespit edilip kamuoyuna bildirildiği olay" olduğu aktarılmıştı.

Kaynak: AA
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