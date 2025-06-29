Shandong Uçak Gemisi Hong Kong'u Ziyaret Edecek

BEİJİNG, 29 Haziran (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu'na ait Shandong uçak gemisi liderliğindeki deniz filosu, 3-7 Temmuz tarihlerinde Hong Kong'u ziyaret edecek.

Yan'an ve Zhanjiang füze destroyerlerinin yanı sıra Yuncheng füze fırkateynini içeren filo Çin Merkez Askeri Komisyonu'nun onayıyla bir dizi açık tur ve kültürel etkileşim faaliyetine ev sahipliği yapacak.

Etkinlikler Hong Konglulara Çin'in yeni dönemde ulusal savunma ve askeri kalkınma alanlarında kaydettiği ilerlemeleri daha doğrudan ve derinlemesine anlama imkanı sunmayı hedefliyor.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması'na ait gemiler, Hong Kong'un 1997 yılında Çin'e geri dönüşünden bu yana çeşitli vesilelerle kenti sekiz kez ziyaret etti. İlk ziyaret 2001 yılında gerçekleşirken, en son iki ziyaret 2024 yılında yapıldı.