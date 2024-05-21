Shanghai Borsası'na kayıtlı şirketler 2024'ün ilk çeyreğinde 163,2 milyar dolar kar bildirdi - Son Dakika
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Shanghai Borsası'na kayıtlı şirketler 2024'ün ilk çeyreğinde 163,2 milyar dolar kar bildirdi

Shanghai Borsası'na kayıtlı şirketler, 2024'ün ilk çeyreğinde toplam 1,16 trilyon yuan kar bildirerek gelirlerini 11,91 trilyon yuana ulaştırdı. Otomotiv, biyomedikal, mekanik ekipman ve elektronik sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin performansı güçlü piyasa talebi, yeni ürün araştırma ve geliştirme, üretim hatlarının dijital ve akıllı güncellenmesi ve dış pazardaki genişlemeyle ilişkilendiriliyor.

21.05.2024 11:30
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BEİJİNG, 21 Mayıs (Xinhua) -- Shanghai Borsası'na kayıtlı şirketler 2024'ün ilk çeyreğinde toplam 1,16 trilyon yuan (yaklaşık 163,2 milyar ABD doları) kar bildirdi.

Borsadan Salı günü yapılan açıklamaya göre, söz konusu dönemde bu şirketlerin gelirleri 11,91 trilyon yuana ulaştı.

Borsa, kayıtlı 1.702 şirketten 931'inin geçen yılın aynı dönemine kıyasla gelirlerinde artış bildirdiğini ve 903 şirketin ise ana şirkete atfedilebilen net karlarında artış sergilediğini kaydetti.

Borsaya göre otomotiv, biyomedikal, mekanik ekipman ve elektronik sektörleri gibi ileri imalat sektörlerinde faaliyet gösteren kayıtlı şirketler ilk çeyrekte iyi performans sergiledi.

Borsaya kayıtlı şirketler söz konusu performans artışını güçlü piyasa talebi, yeni ürün araştırma ve geliştirme, üretim hatlarının dijital ve akıllı güncellenmesi ve dış pazardaki genişlemenin kayda değer etkisiyle ilişkilendiriyor.

Borsa, 17 Mayıs itibarıyla kayıtlı 140'ı aşkın şirketin önemli sözleşme ve proje ihalelerinin imzalanmasına ilişkin 280 civarında duyuru yayımladığını kaydetti.

Kaynak: Xinhua

Shanghai, Borsa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Shanghai Borsası'na kayıtlı şirketler 2024'ün ilk çeyreğinde 163,2 milyar dolar kar bildirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Shanghai Borsası'na kayıtlı şirketler 2024'ün ilk çeyreğinde 163,2 milyar dolar kar bildirdi - Son Dakika
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