Shanghai Borsası'na kayıtlı şirketler 2024'ün ilk çeyreğinde 163,2 milyar dolar kar bildirdi

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BEİJİNG, 21 Mayıs (Xinhua) -- Shanghai Borsası'na kayıtlı şirketler 2024'ün ilk çeyreğinde toplam 1,16 trilyon yuan (yaklaşık 163,2 milyar ABD doları) kar bildirdi.

Borsadan Salı günü yapılan açıklamaya göre, söz konusu dönemde bu şirketlerin gelirleri 11,91 trilyon yuana ulaştı.

Borsa, kayıtlı 1.702 şirketten 931'inin geçen yılın aynı dönemine kıyasla gelirlerinde artış bildirdiğini ve 903 şirketin ise ana şirkete atfedilebilen net karlarında artış sergilediğini kaydetti.

Borsaya göre otomotiv, biyomedikal, mekanik ekipman ve elektronik sektörleri gibi ileri imalat sektörlerinde faaliyet gösteren kayıtlı şirketler ilk çeyrekte iyi performans sergiledi.

Borsaya kayıtlı şirketler söz konusu performans artışını güçlü piyasa talebi, yeni ürün araştırma ve geliştirme, üretim hatlarının dijital ve akıllı güncellenmesi ve dış pazardaki genişlemenin kayda değer etkisiyle ilişkilendiriyor.

Borsa, 17 Mayıs itibarıyla kayıtlı 140'ı aşkın şirketin önemli sözleşme ve proje ihalelerinin imzalanmasına ilişkin 280 civarında duyuru yayımladığını kaydetti.