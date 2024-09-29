Shanghai'dan Kazan'a İlk Direkt Uçuş

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KAZAN, 29 Eylül (Xinhua) -- China Eastern Havayolları tarafından işletilen ve Çin'in Shanghai kentinden Rusya'nın Kazan kentine gerçekleştirilen ilk direkt uçuşta Kazan Havalimanı'na ulaşan yolcular görülüyor, 28 Eylül 2024.

Çin'in finans merkezi Shanghai, Rusya'nın Kazan şehrine ilk direkt hava rotasını başlatarak yaklaşan Ulusal Gün tatili için seyahat seçeneklerini genişletti.

China Eastern Havayolları tarafından işletilen MU5065 sefer sayılı uçuş, 240 yolcusuyla Cumartesi öğleden sonra Shanghai Pudong Uluslararası Havalimanı'ndan hareket etti. Seferler gidiş-dönüş olmak üzere haftada üç kez düzenlenecek. (Fotoğraf: Cao Yang/Xinhua)