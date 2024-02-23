Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Shanghai İşbirliği Örgütü'nün 20. yıldönümü resepsiyonuna katıldı - Son Dakika
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Shanghai İşbirliği Örgütü'nün 20. yıldönümü resepsiyonuna katıldı

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Shanghai İşbirliği Örgütü\'nün 20. yıldönümü resepsiyonuna katıldı

Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi Wang Yi'nin katıldığı resepsiyonla Shanghai İşbirliği Örgütü Sekretaryası'nın 20. yıldönümü kutlandı.

23.02.2024 14:53
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BEİJİNG, 23 Şubat (Xinhua) -- Shanghai İşbirliği Örgütü Sekretaryası'nın 20. yıldönümü münasebetiyle başkent Beijing'de düzenlenen resepsiyona katılan Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi Wang Yi, 22 Şubat 2024.(Fotoğraf: Yan Yan/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Shanghai İşbirliği Örgütü'nün 20. yıldönümü resepsiyonuna katıldı - Son Dakika

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