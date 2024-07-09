Shanghai İşbirliği Örgütü Ülkeleri Yeşil Kalkınma Forumu Qingdao\'da Başladı

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QİNGDAO, 9 Temmuz (Xinhua) -- Shanghai İşbirliği Örgütü Ülkeleri Yeşil Kalkınma Forumu Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin sahil kenti Qingdao'da başladı.

Pazartesi günü başlayan forumda katılımcılar, yeşil kalkınma için Shanghai İşbirliği Örgütü kapsamında bir ortaklık kurmanın yanı sıra bölgesel ve küresel yeşil kalkınmaya ortaklaşa katkıda bulunmanın yolları hakkında görüşmelerde bulundu.