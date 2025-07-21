Shanxi\'de Kömür Yatağı Metanı Üretiminde Rekor

TAİYUAN, 21 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeyinde yer alan kömür zengini Shanxi eyaletinde bu yılın ilk yarısında kömür yatağı metanı üretiminde 7,3 milyar metreküp ile rekor kırıldı. Eyalet istatistik bürosuna göre bu rakam, ülkenin toplam üretiminin yüzde 81,7'sini oluşturuyor.

Konvansiyonel olmayan bir doğalgaz türü olan kömür yatağı metanı, temiz ve stratejik bir enerji kaynağı olarak kabul ediliyor. Bu gazın madencilikte riskleri azaltmak, sera gazı emisyonlarını düşürmek ve doğalgaz sıkıntısını hafifletmek üzere kullanılabileceği belirtiliyor.

Shanxi, 2.000 metreye varmayan derinlikte bulunan tahmini 8,31 trilyon metreküp kaynakla bol miktarda kömür yatağı metanı rezervine sahip. Bu miktar, ülke genelindeki toplamın neredeyse üçte birini oluşturuyor.

Son yıllarda büyük kömür yatağı metanı üretim üslerinin kurulmasında ülke çapında lider konumda olan eyalette kömür yatağı metanı konusunda kilit öneme sahip teknoloji araştırma ve geliştirme çalışmalarına hız verildi.

Sektör uzmanları, an itibarıyla ince kömür damarları ve derin kömür damarları gibi yeni alan ve tabakalarda kömür yatağı metanının keşfi ve geliştirilmesinde önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirtiyor. Teknoloji ve ekipman sistemindeki yenilikler, sektörün sürdürülebilir gelişimi için sağlam bir destek sağlıyor.